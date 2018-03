1/11 Kein anderer Stausee als der am Theewaterskloof-Damm – hier aufgenommen im Januar 2018 – versorgte die Millionenmetropole Kapstadt bisher mit mehr Trinkwasser. Doch läuft er nach drei Jahren Dürre trocken. Die letzten zehn Prozent an Wasser sind wegen der Sedimente zudem unbrauchbar. © AP/dpa 2/11 Was aussieht wie eine Wüste, war früher das Ufer eines Stausees: Verdorrte Baumstämme – hier im Mai 2017 – und staubiger Sand zeugen von der zunehmenden Austrocknung am Theewaterskloof-Damms. Der liegt gut 100 Kilometer vor Kapstadt. Weniger als 20 Prozent des Wassers, das sich dort früher sammelte, sind hier übrig. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 3/11 Vor wenigen Jahren noch war hier alles überschwemmt – mit wertvollem Süßwasser zur Versorgung der Kapstädter. Im Mai 2017 rief die Stadtverwaltung den Dürre-Notstand aus, der bis heute andauert. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 4/11 Nicht nur in und um Kapstadt, sondern auch im restlichen Land herrscht Dürre: Anwohner der Stadt Nongoma nordwestlich der Küstenstadt Durban haben schon seit Jahren mit Wassermangel zu kämpfen. Sie müssen mit Kanistern und Eimern Wasser an einer Ausgabestelle holen. © Mujahid Safodien/AFP/Getty Images 5/11 Auch in Außenbezirken wie Newlands sieht man immer öfter Menschen, die für Wasser anstehen. Und das, obwohl die meisten zu Hause fließendes Wasser haben. Denn die Stadtverwaltung hat Wassersparpläne verhängt: Wer zu viel verbraucht, dem drohen Bußgelder. Weil seit Monaten die Rede vom drohenden Day Zero ist – dem Tag, an dem die Wasserversorgung der Haushalte eingestellt wird –, legen sich viele Bürger Wasservorräte an. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 6/11 Schwimmen ist Luxus. Längst ist es untersagt, Süßwasser für Schwimmbäder, Pools, zum Rasensprengen oder Autowaschen zu benutzen. Dieses Schwimmbad in Newlands, einem Vorort von Kapstadt, musste deswegen vorläufig schließen. © Kristin Palitza/dpa 7/11 Januar 2018: Mit dem Krisenmanagement der Stadtverwaltung sind viele Kapstädter unzufrieden. Zu lange habe man abgewartet, zu spät mit der Förderung alternativer Wasserquellen angefangen. Diese Frau schreibt ein Plakat, um an Protesten teilzunehmen. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 8/11 Water Management Devices, kurz WMD, heißen die Drosselventile, die die Stadt jetzt einsetzt, um Haushalte zu zwingen, ihren Verbrauch zu reduzieren. Auf dem Protestplakat hier links setzt ein Demonstrant diese mit Massenvernichtungswaffen (Weapon of Mass Destruction) gleich. "Wasser ist kein Privileg, Wasser ist ein Recht" steht auf dem Transparent eines anderen. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 9/11 Diese Bauarbeiter bohren nach Grundwasser: An mehreren Stellen am Stadtrand sollen bisher ungenutzte Reserven angezapft werden. Seit dem 1. Februar darf jeder Kapstädter nur noch höchstens 50 Liter pro Tag verbrauchen. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 10/11 Nicht nur das Trinkwasser wird knapp, auch die Natur ist ausgedorrt: Und das erhöht das Risiko für Waldbrände und Buschfeuer. Hier ruhen sich Feuerwehrleute Ende Januar nach einem Einsatz auf dem Tafelberg aus. © Rodger Bosch/AFP/Getty Images 11/11 Was lange Zeit als Müll sorglos weggeworfen wurde, ist in Kapstadt inzwischen etwas wert: Plastikflaschen und Kanister. Inzwischen sammelt die Stadt sie als Spenden, um sie mit Wasser zu füllen und damit entlegenere ländliche Vororte zu versorgen. © Mujahid Safodien/AFP/Getty Images

Es regnet in Strömen, als ich in Durban ins Flugzeug steige, um ins wasserarme Kapstadt aufzubrechen. Ich hatte morgens noch ausgiebig geduscht und einen kleinen Trinkwasservorrat eingepackt. Man weiß ja nie. "Vielleicht haben wir kein Wasser mehr, wenn du ankommst", hatte mich meine Gastgeberin gewarnt. Recherchen über die wohl schlagzeilenträchtigste Wasserkrise Südafrikas führen mich zu ihr nach Kapstadt. Ich betone "schlagzeilenträchtig", denn die Tatsache, dass für viele Menschen auf dem Land oder in den Armenvierteln auch fast ein Vierteljahrhundert nach Ende der Apartheid fließend Wasser noch immer ein Luxus ist, macht kaum Schlagzeilen. Es sei denn, die Proteste wütender Bürger schlagen in Gewalt um. Nun aber geht es um Kapstadt, Südafrikas "Mother City", die erste Millionenmetropole der Welt, in der die Wasserversorgung abgestellt werden könnte.

Leonie March lebt seit 2009 in Südafrika. Die Journalistin berichtet für Hörfunk und Printmedien aus den Ländern der Region. Sie ist Mitglied des Netzwerks freier Auslandskorrespondenten weltreporter.net. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Die Ursachen dieser Krise sind vielfältig: Dürre und Klimawandel, rapides Bevölkerungswachstum, überlastete Infrastruktur, schlechte Planung, Missmanagement. Uns dräut also ein Day Zero. Der Tag, an dem die Wasserhähne der Haushalte trocken bleiben könnten und die Bürgerinnen und Bürger ihre Ration nur noch an Sammelstellen bekommen, bewacht von Polizei und Armee. Wahrscheinlich war es dieses unvorstellbare, ja endzeitlich anmutende Szenario, das Kapstädter und Stadtverwaltung endlich wachgerüttelt hat.

Als ich in Kapstadt lande, baut die Stadtverwaltung eilig, weil eigentlich viel zu spät, Meeresentsalzungsanlagen. Landwirte, die offenbar besser auf die Krise vorbereitet waren, teilen Wasser aus ihren Reservoirs mit den Städtern. Und viele Bürger sparen Wasser, wo sie nur können. Der Day Zero wird dadurch nun schon seit Wochen verschoben. Von April auf Mai, Juni, Juli … Mit jedem Aufschub wird er unwahrscheinlicher. Panikstimmung nehme ich hier am Kap daher nicht mehr war. Ich erlebe weder Hamster-Wasser-Käufe in den Supermärkten noch Rangeleien zwischen Bürgern, die am Fuß des Tafelbergs Quellwasser in Plastikkanister füllen.

Subtilere Zeichen der Krise gibt es dagegen überall: In öffentlichen Toiletten prangt der Hinweis "If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down." Spülen soll man also nur, wenn es auch wirklich notwendig ist. Selbst Nobelhotels haben die Stöpsel aus den edlen Badewannen entfernt, um ihre Gäste von einem Vollbad abzuhalten. Stoffservietten sind von den Tischen verschwunden, und das Grauwasser aus den Klimaanlagen wird für die Bewässerung der Grünanlagen wieder verwertet. Ungewaschene Autos sind keine Nachlässigkeit mehr, sondern ein Statement. Frauen bringen ihren eigenen Wasserbehälter mit zum Friseur und tragen das Grauwasser wieder nach Hause. Und in Fitnessstudios erklingt nach zweiminütiger Duschzeit ein Warnsignal.

Die Menschen in Kapstadt scheinen sich im Allgemeinen mit der Situation arrangiert zu haben. Südafrikaner sind ohnehin krisenerprobt und Meister darin, einen Plan B zu entwerfen. Es scheint so etwas wie Alltag eingekehrt zu sein. Und doch sieht der deutlich anders aus als bisher – und die Veränderung trifft manche mehr als andere.

Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Nach der Begrüßung folgt bei meiner Bekannten direkt die Einweisung, wie diverse Eimer, Kanister und Tonnen zu benutzen sind, die bei ihr herumstehen. In der Dusche fange ich das kalte, saubere Wasser in der einen Wanne auf, um damit später Geschirr zu spülen, in einer anderen das Grauwasser, das in den Toiletten landet. Den Spülkasten hat sie kurzerhand abmontiert, um kein wertvolles Trinkwasser zu verschwenden. "The new normal", nennt sie das schulterzuckend. Früher hat meine Gastgeberin ausgiebige Duschen und Vollbäder geliebt. Wo ihr Wasserzähler war, wusste sie nicht einmal. "Wasser war preiswert und augenscheinlich im Überfluss vorhanden", sagt sie. "Erst jetzt verstehen wir, wie verschwenderisch wir mit dieser wertvollen Ressource umgegangen sind."