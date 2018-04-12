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Türkiye’de kadın olmak zor… Asırlık ataerkil aile geleneğinin baskısı bir yanda, kadını "anne" olarak gören ve ona kaç çocuk doğuracağını, nasıl giyineceğini, nerede nasıl gülebileceğini dikte eden iktidar bir yanda…

Bu koşullarda kazanılmış haklarını savunmaya çalışıyor kadınlar…

Geçenlerde hükümet, kadını dışlayan eril yüzünü en üst düzeyde gösterdi. Meclis’te "şehitlik ruhu" temalı bir tiyatro gösterisi vardı. Günlerdir prova yapan Devlet Tiyatroları oyuncularına, gösteriye bir saat kala, "Kadın oyuncular sahneye çıkmayacak" denildi. Kadınlar sahne arkasında gözyaşına boğuldu. Oyundan hemen önce Meclis Başkanı erkek oyunculara, "Kadınlar çıkmıyor değil mi; aferin" deyince, kararın ona ait olduğu anlaşıldı. Başkan, "Laiklik, anayasada olmamalı" sözüyle tanınan, siyasal İslamcı İsmail Kahraman’dı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Kadınlara ilk saldırı değildi bu; son da olmayacak muhtemelen… İktidardan yayılan bu kadın düşmanlığı, muhafazakâr erkekleri daha da cesaretlendiriyor. İstanbul’un göbeğindeki parka şortla gelen bir genç kıza, özel güvenlik görevlisi, "Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum" diyebiliyor. Bir başkası, otobüste bir başka genç kızı, "dekolten beni tahrik ediyor" diye tokatlayabiliyor. Alanya’da iki polis bir kadını güpegündüz cadde ortasında yere yatırıp tekme tokat dövebiliyor. Çevredekiler sadece seyrediyor. Saldırganların çoğu cezasız kurtuluyor. Kadına, "erkeğin şehvetinden sakınmak için örtüye ya da eve kapanma" çözümü dayatılıyor. Ve ülkenin Cumhurbaşkanı koltuğunda, "Kadın ile erkeği eşit görmek, fıtrata terstir" diyen, anne olmayan kadının eksik olduğunu ilan eden Erdoğan oturuyor.

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun açıklamasına göre geçen yıl 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu rakam, beş yıl önce 237, bir önceki yıl 328’di. İtirazın, ölüm anlamı taşıdığı bir ülkeden söz ediyoruz.

Ama durun:

Bu umutsuz tablonun bir de umut veren yanı var:

Bütün baskılara rağmen hala ve inatla direniyor kadınlar… Bir görüşe göre, kadına şiddetteki artışın bir nedeni de bu zaten: Kadınların daha çok itiraz etmeye başlaması… Canı yananlar, mayınlı tarlada can pahasına haklarını koruyorlar.

Meclis Başkanı’nın kadın düşmanı yasağının hemen ardından 100 kadın tiyatrocu, bir sahnede bir araya gelerek "Her yerdeyiz, sahnedeyiz" mesajı verdi; "Zorbalığı bu topraklardan atmaya ant içtik" dediler.

Bu yılki 8 Mart kutlamaları, son yılların en büyük yürüyüşüne sahne oldu. Binlerce kadın, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" diye yürüdü.

Geçen hafta, Diyarbakır’da bir düğün gecesi, damadı "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği" gerekçesiyle tutukladılar. Hem de tam düğün salonuna giderken… Bir saat sonra evleneceği adam hapse girince gelin ne yaptı dersiniz? Düğünü damatsız yapmaya karar verdi. Düğün salonuna gidildi. Damadın ceketi, gelinin yanındaki koltuğa asıldı. O varmış gibi düğün pastası kesildi, halaylar çekildi. Gelin, "En mutlu günümüzde bizi mutsuz etmek istediler. Mutlu olarak direndik" dedi. Kasvet ortamında gülmek, bazen en büyük direniş olabiliyor.

Büyük kriz anlarında kadın cesaretinin, insanın kaderini nasıl değiştirebildiğini, bana ateş eden saldırganın üzerine atlayan eşimde gördüm. Aynı teşhis, ülkeler için de geçerli… Kadınlar, kendilerininkiyle birlikte ülkelerinin kaderini de, cesur direnişleriyle değiştirecek.