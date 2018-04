Es gab diese Woche viel Aufregung um ein Theaterstück in Konstanz. Der Kabarettist und Autor Serdar Somuncu hatte für den 20. April – Hitlers Geburtstag – die Premiere seiner Inszenierung von George Taboris Mein Kampf angesetzt. Taboris Stück ist eine Groteske über den jungen Adolf Hitler, uraufgeführt wurde sie 1987 in Wien. Dieses Stück, man muss es nach dem Skandal um Kollegahs Echo und dem antisemitischen Gürtelangriff vom Prenzlauer Berg vielleicht ausdrücklich erwähnen, ist das Gegenteil einer Verherrlichung Hitlers. Und die alleinige Tatsache, dass es aufgeführt wird, ist auch kein Bruch irgendeines Tabus: Seit drei Jahrzehnten wird Taboris Mein Kampf an deutschen und ausländischen Bühnen gespielt. Vor einigen Jahren floppte eine Verfilmung mit Tom Schilling als Hitler.

Dass nun sogar in der New York Times einen Vorbericht zu der Veranstaltung in Konstanz erschien, hatte einzig damit zu tun, dass sich Somuncu – ansonsten bekannt aus der heute-show, als Talkshowgastgeber und Kanzlerkandidat der Partei Die Partei – eine besondere Einlasspolitik ausgedacht hatte: Er wollte Leute, die bereit sind, während der Vorstellung eine Hakenkreuzbinde zu tragen, kostenlos reinlassen. Alle zahlenden Gäste sollten hingegen einen Davidstern tragen. Die deutsch-israelische Gesellschaft am Bodensee hatte als erste protestiert. Dann brach über das Theater Konstanz das herein, was man auch auf Deutsch einen Shitstorm nennt.

Vor der Premiere wirkte der Dramaturg Daniel Grünauer sichtlich angefasst. Das Ausmaß der Hassmails, die er bekommen habe, aus allen politischen Lagern, von Neonazis wie Antinazis, sei unvorstellbar. Mindestens 20 Kamerateams wühlten sich am Premierenabend durch das Theaterfoyer. Wer gerne ins Fernsehen wollte, konnte hier seine Expertise im Umgang mit der deutschen Vergangenheit zur Verfügung stellen. Ein älterer Mann hatte sich ein Schild angeklebt, auf dem stand, dass er seine Karte bezahlen würde. Einen Davidstern wolle er aber auch nicht anziehen – "der Davidstern ist Mainstream", sagte er. Bevor man noch darüber nachdenken konnte, auf wie vielen Ebenen dieser Satz problematisch ist, war schon wieder was anderes passiert. Ein schwitzender Reporter rempelte und schrie den Dramaturgen an, später entschuldigte er sich dafür.

Einfach alle diskriminieren

Somuncu weiß, wie man provoziert. 1996 begann er, öffentlich aus Mein Kampf vorzulesen. Warum? Weil er keine Lust mehr gehabt habe, "den Türken zu spielen", sagte er vergangenes Jahr. Somuncu wurde 1968 in Instanbul geboren und wuchs in Westdeutschland auf. Er habe irgendwann nicht mehr in der "Underdog-Rolle" oder als "Ankläger" auftreten wollen, sondern als "Täter", als "Arschloch". Oft saß er in kugelsicherer Weste auf der Bühne, einmal stürmten Neonazis seine Veranstaltung. Sein kabarettistisches Prinzip ist die Attacke gegen alle: "Ich habe lange überlegt, wen ich angreifen sollte. Am Ende diskriminierte ich einfach alle. Es sollte nicht mal bei denen Grenzen geben, bei denen es heikel ist: bei Schwulen, Juden oder Behinderten. Wenn ich den Hass gleich verteile, kann man im Querschnitt der Beleidigungen sehen, dass ich in Wirklichkeit gar keinen meine und den Zuschauern nur vor Augen halte, was Diskriminierung bedeutet."

Vor der Aufführung hatte Somuncu gegen seine Kritiker ausgeteilt. Ziel des Stücks ist laut Programmheft, dass die Menschen sich mit "dem Hitler in sich" auseinandersetzen. Hitler sei überall, hatte Somuncu während einer Pressekonferenz gesagt, er sei "in uns, egal, an was wir glauben, woher wir kommen. Niemand ist davor gefeit, anfällig zu sein für rechtsradikale Ideologien."