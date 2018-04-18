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Salazar’ın Portekiz’i yarım yüzyıl boyunca "3 F" formülüyle yönettiği söylenir:

Fado, Fatima ve futbol…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salazar’ın yolunda yürüyor.

Denklemin "Fatima" kısmını, yani dini, zaten siyaset hayatının ilk gününden beri başarıyla kullanıyordu. Diğer ikisinde de bu ay atağa kalktı.

Suriye’ye askeri operasyon başlattıktan sonra bu aybaşında bir grup şarkıcıyla birlikte savaş bölgesine yakın Hatay’a gitti. Askerlere moral gecesi yaptı. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerin acısı dinmeden sazlı sözlü eğlence yapanları "Rezil güruh" diye suçlayınca büyük tartışma başladı. Erdoğan’a eşlik eden şarkıcılar, yaptıklarının ne kadar doğru, ülkenin ne kadar demokratik olduğunu izah yarışına girdi. Muhalif sanatçılar, bu gönül bağının mali gerekçelerini, yani bazı şarkıcıların iktidarla çıkar bağını sergiledi. Şimdi Türkiye’de bir "Saray’ın şarkıcıları" var, bir de "halkın sanatçıları"… Erdoğan, sahneleri de kutuplaştırmayı başardı.

Ardından sıra üçüncü "F"ye geldi: Yani futbola…

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Hayata futbolcu olma hayaliyle başlayan ve uzun yıllar sahalarda top koşturan Cumhurbaşkanı, partisinin Başakşehir kongresinde, aynı ismi taşıyan futbol kulübüne sahip çıktı. Tam da kritik Galatasaray maçı öncesi, taraftarları tribünleri doldurmaya çağırdı. Başakşehir, iktidarın gözde takımı… Kulübün başkanı, Erdoğan’nın kayınbiraderinin damadı… Eşi, Erdoğan’ın özel kalem müdürü… Erdoğan, 2014’te Başakşehir stadını bizzat açtı. Takımın formasını giydi. Ünlü futbolcularla sahaya çıktı. 15 dakika sahada kaldı. Bütün pasları aldı ve 3 gol attı. Artık, Mussolini’nin, Franco’nun, Çavuşesku’nun olduğu gibi, Erdoğan’ın da bir takımı vardı.

Başakşehir taraftarını tribüne çağırdığı maç, geçen Pazar oynandı. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı, bütün muhaliflerini Galatasaray taraftarlığında birleştirdi. Maç birden iktidarın, muhalefete karşı bilek güreşine dönüştü. Galatasaray taraftarları, Başakşehir takımını, "Mustafa Kemal’in (Atatürk) askerleriyiz" sloganıyla karşıladı. 2-0 Galatasaray’ın galibiyetiyle biten maçtan sonra, muhalif İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, "Galatarasay: 2, Recep Tayyip Erdoğan: 0" twitini attı. Mizah sitesi Zaytung ise, Başakşehir’e gol atan oyuncular hakkında yakalama kararı çıkacağını duyurdu.

Görünen o ki, Erdoğan için "futbol"u kullanmak, diğer iki "F" kadar kolay olmayacak. "Tek adam", "tek parti", "tek medya" rejimi oluyor, ama "tek takım" zor…