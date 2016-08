Der Arzt ist krank. In seinem linken Schläfenlappen wächst ein Tumor. Dr. Jean-Pierre Werner (François Cluzet), seit 30 Jahren Landarzt im normannischen Chaussy, nimmt die Diagnose mit stoischer, man könnte auch sagen dörflicher Gelassenheit entgegen und spaziert schon kurze Zeit später unbeirrt in seine Praxis, um sich wieder Blutergüssen, Fettleibigkeit und Schnupfen zu widmen.



Der Landarzt von Chaussy von Regisseur Thomas Lilti hatte in Frankreich seit seinem Start im März mehr als 1,5 Millionen Kinobesucher. Das sind viele, wenn auch nicht so viele wie die 19 Millionen, die vor vier Jahren in Ziemlich beste Freunde strömten, ebenfalls mit François Cluzet in der Hauptrolle. Diese Woche läuft darüberhinaus in Deutschland Mein ziemlich kleiner Freund an, eine Liebesgeschichte zwischen einer groß gewachsenen Frau und einem 1,36 Meter messenden Mann. In den französischen Filmstudios purzeln Komödien neuerdings wie Brötchen vom Band und landen oft auch in Deutschland in den Kinos. Man denke nur an Frühstück bei Monsieur Henri, Verstehen Sie die Béliers? oder Monsieur Claude und seine Töchter. Was ist los mit der Grande Nation, dass sie fast wöchentlich solche petit Filmchen produziert?



Sicher, man könnte sagen, dass sich Der Landarzt nur einreiht in eine lange Liste französischer Filmkomödien, die bereits mit den berühmten Monsieur Hulot-Filmen aus den fünfziger Jahren ihren Anfang und über die Louis de Funés-Filme ihren Fortgang nahm. Sie mündet in Produktionen wie Delicatessen, Die fabelhafte Welt der Amelie oder Willkommenbei den Sch'tis, der mit 20 Millionen Kinobesuchern der bis heute erfolgreichste Film in Frankreich ist. Nun sind die Zeiten des trötenden Klamauks, der düsteren Satire oder schillernden Alltagsfluchten vorbei. Und selbst wenn Der Landarzt natürlich noch mit den Mitteln der Komödie spielt, aber das Schräge, Ulkige, Schrullige, Surreale, Querköpfige und Tölpelhafte wird ausgedünnt und ist allenfalls Kulisse für das Hochleben einer heilen Welt, die, bevölkert von beschädigten Menschen, den Gemeinschaftssinn und das Happy End feiert.

Kino - "Der Landarzt" (Trailer)

Man schaut diesen Film und kommt sich selbst vor wie in einem Warteraum, immer darauf hoffend, dass gegen diese Überdosis Harmonie und Sich-lieb-Haben endlich der Verstand aufgerufen wird. Woran erinnern bloß all diese Filme mit Lavendelsträußchen im Knopfloch? Richtig: Sie erinnern an den deutschen Heimatfilm. Das französische Kino hat ihn adaptiert, ihn von der Bergwelt und Heidelandschaft in bretonische und normannische Dörfer verfrachtet mit allen örtlichen Autoritäten, die ein Heimatfilm so braucht: dem schroffen, aber gütigen Arzt, dem dubiosen Bürgermeister, der couragierten Krankenschwester oder jungen, unerfahrenen Ärztin.



Die kommt in diesem Fall in Gestalt von Marianne Denicourt als Dr. Nathalie Delizia daher und gewinnt unter den prüfenden Blicken Jean-Pierres, dem sie fortan zur Hand gehen soll, natürlich ganz schnell die Herzen aller Dorfbewohner, während der Tumor des Kollegen in Schulterblatt und Lunge streut. Nathalie Delizia ist so etwas wie die französische Marianne Koch: klug, eigensinnig und vor allem sehr gutaussehend. Obwohl ihr altmodischer Kollege, dem es im Traum nicht einfällt, die Karteikarten gegen einen Computer einzutauschen, ihren Kenntnissen misstraut, es ihr schwer macht und sie vorführt, verliert sie immer lächelnd nie die Geduld.