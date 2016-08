Der Schauspieler Gene Wilder ist mit 83 Jahren gestorben. Das gab sein Neffe Jordan Walker-Pearlman bekannt. Wilder starb demnach in seinem Haus in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut. Der US-Schauspieler war unter anderem bekannt für seine Rolle als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik" und sein Mitwirken in "Frankenstein Junior".



In den 1970er und 1980er Jahren zählte Wilder zu Hollywoods bekanntesten Komikern. Mit Komödien wie "Frankenstein Junior", "Is' was, Sheriff?" und "Die Glücksjäger" brachte er Millionen Zuschauer zum Lachen. Auch in Woody Allens "Was Sie schon immer über Sex wissen wollten" war er zu sehen.

In den 1980er Jahren hatte sich Wilder aus Hollywood in den Ostküstenstaat Connecticut zurückgezogen, wo er zuletzt mit seiner vierten Ehefrau lebte. Der 1933 im US-Staat Wisconsin geborene Sohn russischer Einwanderer debütierte auf der Leinwand in dem Gangsterdrama "Bonnie und Clyde" (1967) in der kleinen Rolle eines schüchternen Leichenbestatters. In New York hatte er an der berühmten Theaterschule von Lee Strasberg sein Handwerk gelernt.

Regisseur Mel Brooks, der häufig mit Wilder zusammenarbeitete, würdigte seinen Kollegen und Freund als ein "wahrhaft großartiges Talent unserer Zeit". Er habe alle ihre gemeinsamen Filme mit seiner "Magie" gesegnet, schrieb Brooks auf Twitter. Brooks hatte Wilder 1968 in der Musical-Satire "Frühling für Hitler" die Rolle des neurotischen Buchhalter Leo Bloom gegeben, für die Wilder eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller bekam.