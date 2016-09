Im Februar stellte Anne Zohra Berrached ihren Film "24 Wochen" im Wettbewerb der Berlinale vor. © Stefanie Loos/Reuters

ZEIT ONLINE: 24 Wochen ist Ihr Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Andere erzählen da über ihre WG-Erfahrungen oder arbeiten Kindheitserlebnisse auf. Sie befassen sich in 24 Wochen mit dem Schwangerschaftsspätabbruch. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?

Anne Zohra Berrached: Wenn ich einen Film mache, dann weiß ich, dass ich mich die nächsten drei Jahre damit beschäftigen werde. Von daher musste es ein Thema sein, dass ich selbst wirklich interessant finde. Ich habe über Spätabtreibung gelesen, dass – nach dem dritten Monat – mehr als 90 Prozent der Frauen ihr Kind abtreiben, falls es eine Behinderung hat. Wenn ein Kind eine Fehlbildung hat, darf die Frau bis zum Einsetzen der Wehen abtreiben. Der Gesetzgeber hält sich sehr zurück und sagt, dass dies die alleinige Entscheidung der Frau ist, wenn sie sich psychisch und physisch nicht in der Lage sieht, das Kind zu bekommen. Ich habe mich gewundert, dass darüber so wenig bekannt ist, und dachte, dass es Zeit ist, über dieses Thema einen Film zu machen. Wenn man es einmal nur aus der Regiesicht sieht, ist das einer der größten Konflikte, in die man seine Hauptfigur bringen kann: Die Frau muss hier über das Leben ihres Kindes entscheiden. Nach der 24. Woche ist ein Kind außerhalb des Mutterbauchs lebensfähig und dann sieht so eine Abtreibung noch einmal ganz anders aus: Da wird das Kind nämlich vorher mit einer Kaliumchloridspritze getötet. Eine solche Tötung ist ein heftiger moralischer Konflikt für die Eltern und besonders für die Frauen.

Anne Zohra Berrached Zur Person Anne Zohra Berrached (geb. 1982 in Erfurt) studierte Sozialpädagogik und arbeitete nach ihrem Diplomabschluss als Theaterpädagogin in London, später als Regie-Assistentin am Berliner Hansa-Theater und am Ballhaus Ost. Von 2009 an studierte sie an der Filmakademie Baden-Württemberg und drehte in ihrem dritten Studienjahr den Spielfilm Zwei Mütter, der in der Reihe „Perspektive deutsches Kino“ der Berlinale uraufgeführt wurde. 24 Wochen ist ihr Abschlussfilm und war als einziger deutscher Beitrag im Wettbewerb der Berlinale 2016 vertreten. Zum Film "24 Wochen" Als sich herausstellt, dass ihr ungeborener Sohn am Down-Syndrom leidet, ist für die erfolgreiche Kabarettistin Astrid (Julia Jentsch) und ihren Mann Markus (Bjarne Mädel) rasch klar, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht infrage kommt. Sie bereiten sich und ihre gemeinsame Tochter auf das Leben mit einem behinderten Kind vor. Doch dann wird bei dem Kind zusätzlich ein schwerer Herzfehler entdeckt. Basierend auf ausführlichen Recherchen erzählt 24 Wochen von den Gewissenskonflikten und dem medizinischen Prozedere, denen Mütter und Väter ausgesetzt sind, die in einer solchen Situation über Leben und Tod ihres Kindes entscheiden müssen.

ZEIT ONLINE: Finden Sie es richtig, dass der Gesetzgeber sich hier zurückhält?

Berrached: Da sollte man kein Regelwerk von außen darüber stülpen. Das muss die Frau selbst entscheiden, denn das Kind ist in ihr drin und so schlimm, wie es ist: Diese Entscheidung kann von keinem anderen getroffen werden. Und das ist auch richtig, denn egal, ob die Frau das behinderte Kind bekommt oder nicht – ihr Leben wird nie wieder so sein wie zuvor.



ZEIT ONLINE: Spätabtreibung ist in unserer Gesellschaft ein starkes Tabu. Wie schwer haben sich die Recherchen zum Film gestaltet?

Berrached: Ganz einfach war es, mit Ärzten zu reden. Die sind täglich damit konfrontiert und haben richtiggehend darauf gewartet, dass jemand darüber einen Film macht. Es war auch kein Problem, Eltern zu finden, die sich für das Kind entschieden haben. Aber es war fast ein Ding der Unmöglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die sich zu einer Abtreibung in einer hohen Schwangerschaftswoche entschlossen hatten. Ich habe in Internetforen gesucht. Mir wurde auch geantwortet, aber sobald ich mit den Betroffenen telefonieren wollte, war Schluss. Man will darüber nicht reden. Aber das hat mich in meinem Vorhaben gerade bestärkt. Irgendwann hat sich ein Paar zur Mitarbeit bereit erklärt, das in der 26. Woche abgetrieben hatte, weil das Kind die Glasknochenkrankheit hatte. Wir haben uns in einem Café getroffen, gesprochen und ganz viel geweint. Die Aufnahme des Gesprächs habe ich auch den Darstellern vorgespielt und das Paar hat auch noch einmal das Drehbuch gelesen. Die beiden haben mir sehr geholfen.

