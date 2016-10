Bevor man sich Sarah Jessica Parkers neue Serie ansieht, sollte man ein paar Dinge wissen. Erstens: Divorce könnte von Sex and the City nicht weiter entfernt sein – eine Stunde mit dem Pendlerzug Metro North, um genau zu sein. Carrie heißt jetzt Frances, wohnt in der New Yorker Vorstadt, trägt keine (allzu) schicken Kleider mehr, ist Mutter von zwei Kindern und hat schwerwiegendere Probleme als die Partnersuche. Es werden also all jene Zuschauer enttäuscht sein, die sich auf Fashion Statements, Großstadtleben und kleine Lebensweisheiten freuen. Oder auf intelligente Unterhaltung, aber dazu später.

Zweitens: Die Serie wird unter der Kategorie Comedy geführt. Das ist aber auch schon der beste Gag.

Drittens: Auch große TV-Stars können danebengreifen.

Sarah Jessica Parker spielt die Headhunterin Frances, verheiratet, zwei pubertierende Kinder, die beschließt, ihre Ehe mit Robert (Thomas Haden Church) zu beenden, einem Bauunternehmer mit solch schlichtem Gemüt, dass es schon beinahe schmerzt.

Hier stellt sich der Zuschauer bereits die erste Frage. Wie um alles in der Welt hat es die vernünftige, intelligente, weltgewandte Frances so lange mit diesem schnauzbärtigen Holzfällertypen ausgehalten, einem kindischen Trottel, der aus Trotz vorgibt, in eine Kaffeedose gekackt zu haben, weil seine Ehefrau morgens das Bad zu lange blockierte?

Die zweite Frage schließt sich daran an: Wieso kehrt sie reumütig zu besagtem Trottel zurück, als ihr Liebhaber, der strickpullitragende Universitätsprofessor Julian (Jemaine Clement), angesichts ihrer Scheidungsankündigung einen Rückzieher macht?

Der Strickpulliträger mit der erotischen Ausstrahlung seines selbst gemachten Granolas wäre übrigens die dritte Frage, aber – na gut.



Die weitere Handlung der ersten sechs (von insgesamt zehn) Folgen zieht ungefähr so spannend und abwechslungsreich vorbei wie das Eis auf dem winterlichen Hudson River, an dessen Gestaden sich die "Geschichte einer langen, langen Scheidung" (Pressetext) abspielt. Robert kommt hinter Frances’ Affäre und will nun seinerseits die Scheidung, obwohl es sich seine Frau nach der Strickpulliabfuhr noch einmal anders überlegt hat.

Vieles ist vorhersehbar und als Comedyphrase bereits seit Jahrzehnten abgenutzt. Frances und Robert drücken sich gefühlte zwei Staffeln lang davor, den Kindern von der Trennung zu erzählen. Die reagieren wie erwartet: gelangweilt.



Den großen Seelenstrip inklusive sexueller Details legen beide Ehepartner vor völlig unbeteiligten und entsprechend konsternierten Fremden hin. Robert lädt seinen Frust an einem mexikanischen Bauarbeiter ab und Frances informiert ihren Anwalt darüber, dass sie ihrem Mann aus reiner Bosheit nie einen Orgasmus vorgespielt hat. Einem Klienten, der sich beruflich verändern will, rät sie mit langem, melancholischen Blick auf das Familienfoto auf ihrem Schreibtisch, er solle lieber "an dem festhalten, was Sie haben. Sonst haben Sie am Schluss überhaupt nichts mehr." Da bietet sogar das Treibeis mehr plot points.

Lahmes Gezerre um Mediation und Kindermanagement

Das Problem von Divorce ist nicht die irreführende Kategorisierung als Comedy. Moderne Comedys sind längst alles andere als Schenkelklopfer. Aziz Ansaris Master of None versteckt seinen Humor so gut, dass man zwei Mal hinsehen muss und trotzdem grinsend vor dem Bildschirm sitzt, selbst wenn man nicht weiß, wieso.



Das Problem von Divorce ist vielmehr, dass man sich spätestens nach der dritten Folge fragt, wieso man sich das lahme Gezerre um Mediation, Scheidungsanwälte und Kindermanagement überhaupt ansehen soll.