Ein Blick aus dem Fenster genügt. Irgendwo schiebt sich immer einer in den Blick. So wie die Quadriga auf dem Brandenburger Tor vom alten Antlitz der Stadt erzählt, so ist der Baukran das eigentliche Symbol des neuen Berlin. Banal in der Funktion als Lastenträger, erhaben durch die himmelstürmende Höhe, grafische Strenge und scheinbar lautlose Beweglichkeit, spricht er vom Wandel der Stadtlandschaft – und wird gern als Filmsujet eingesetzt. In einer Zeitraffersequenz montiert und mit treibenden Elektrorhythmen unterlegt, ist so ein Kranballett über Altbaudächern und Neubaugruben ein überaus ästhetisches Schauspiel.

Die Titelsequenz der Dokumentation Die Stadt als Beute zu genießen fällt jedoch schwer. Zumindest wenn man zu den rund 85 Prozent der Berliner gehört, die gerne Mieter in ihrem angestammten Quartier bleiben möchten. Vier Jahre lang hat der Filmemacher Andreas Wilcke Makler, Käufer, Mieter, Aktivisten und Politiker begleitet und erzählt in seinem aus Momentaufnahmen und Miniepisoden zusammengesetzten Wohnraumkaleidoskop von eben jenem, immer heißer laufenden Umbau der Mieter- in eine Eigentümer- und Hochpreisimmobilienstadt.

Beobachter im Gentrifizierungsprozess

Im Gegensatz zu skandalisierenden Fernsehdokus über Immobilienspekulation, die einer eindimensionalen Täter-Opfer-Logik folgen, oder zu Betroffenheitsfilmen wie Katrin Rothes mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Doku Betongold, herrscht in Die Stadt als Beute jedoch ein unaufgeregter Erzählton, der die neoliberalen Marktmechanismen umso eindrücklicher freilegt. Wilcke betätigt sich als stiller Beobachter des Gentrifizierungsprozesses, der in der Kombination aus politischer Ignoranz, professioneller Gier und menschlicher Ohnmacht der Skandal aller großen Städte ist – in Berlin samt den Folgen für Altmieter, Nachbarschaften, soziale Mischung quasi in Echtzeit zu besichtigen.

Oder wie es einer der vielen, Wilcke und seiner Kamera erstaunlich offen gegenübertretenden Makler formuliert. "Ich vertreibe Einkommensschichten, die sich die teure Mitte nicht leisten können, an den Rand." Das sei ein internationales Phänomen, das er persönlich gar nicht schlecht finde. "Wenn ich in Madrid vom Flughafen in die Innenstadt fahre, wird es immer schöner!" Nur in Berlin gebe es, bedingt durch die einstige Teilung, noch immer hässliche Schmuddelecken mit einkommensschwachen Bewohnern mitten in der Stadt. "Das ist in 50 Jahren komplett erledigt."

Womit er gewiss recht hat, wenn die Politik, die seit dem Mauerfall mehr mit dem Verkauf des landeseigenen Wohnungsbestands und ebensolcher Grundstücke zu Dumpingpreisen beschäftigt war, nicht beherzter eingreift. Um deren Versagen geht es Wilcke mehr als darum, Käufer und Makler zu Buhmännern zu stilisieren. Sie bestehen nicht nur aus anonymen Anlegern oder einer Schweizer Millionenerbin, die im Film auf Shoppingtour durch Sanierungshäuser streift, sondern auch aus der um bezahlbare Mieten oder ihr Erspartes fürchtenden einheimischen Mittelschicht, die bei Besichtigungen in Form der sie argwöhnisch beäugenden Altmieter gewissermaßen auf sich selber trifft. Entsprechend wortreich, aber ratlos fallen denn auch die Auftritte des bis 2014 wirkenden Regierungsduos Klaus Wowereit und Stadtentwicklungssenator Michael Müller aus.