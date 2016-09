Inhalt Seite 1 — Das Kind wird es nicht leicht haben Seite 2 — YouTube minus TTT Auf einer Seite lesen

Hallihallo Funk,

eigentlich müsstest Du mein Gesicht jetzt ziemlich groß im Bild sehen, ich säße zu Hause auf der Couch oder dem Bett, vor mir die Kamera, in dem Video würde ich Dir zur Begrüßung winken. So machen das YouTuber. Und das erreichen, was die erreicht haben, das willst Du auch. Aber mal ganz von vorn.

Vor mehr als einem Jahr erkannten Deine alten Eltern ARD und ZDF, dass sie vielleicht mal irgendwas tun sollten, um für Leute jenseits der 60 attraktiv zu sein, mit "jenseits" meine ich die jüngeren. Der damalige ARD-Intendant Lutz Marmor sagte im Oktober 2015: "Was lange währt, wird endlich gut."

Gut bedeutet, dass Du von allen Bundesländern abgesegnet wurdest und Deine Eltern einen Staatsvertrag unterzeichnen ließen. Entspannt ist anders. Aber Schwangerschaften können kompliziert verlaufen. Bevor Du überhaupt richtig da warst, bekamst Du schon einen Chef, Florian Hager, einen nicht mehr ganz jungen Mann, der vorher stellvertretender Programmdirektor bei Arte war und dem ein bisschen mehr als 100 Menschen auf Instagram folgen. Florian Hager ist jetzt der Flo, und Flo sagte mal in einem Interview: "Es ist die letzte Chance." Diese Chance wird ARD und ZDF ab 2017 jährlich 45 Millionen Euro wert sein.



Seit diesem Donnerstag hast Du nun einen offiziellen Namen: Funk. Vorher hießt Du anders: Junges Angebot von ARD und ZDF, das war all die Monate über Dein Name. www.jungesangebotvonardundzdf.de war Deine Webseite, keine Domain, die man mal eben schnell eingibt. Auf der Seite standen Sätze wie "Wir versuchen hier aus den normalen Wegen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszubrechen und ein wenig Startup-Atmosphäre in das schwerfällige System zu bringen" und "Anstatt mit einem großen Tusch und fallendem Vorhang das nächste große Ding zu enthüllen, fangen wir (...) langsam an".



Der Flo sollte das erklären

Das mit der leisen Geburt hat nicht so geklappt. Vielleicht weil ein Adjektiv wie "jung" zu überraschend ist für traditionelle Sender wie ARD und ZDF. Und weil so etwas wie Dich alle Medienhäuser – nicht nur das Fernsehen – unbedingt haben wollen. Besser gesagt: brauchen. Also wollten alle wissen, wie Du sein wirst. Aussehen. Konzept. Solche Dinge. Der Flo sollte das erklären, auf Digitalkonferenzen wie der re:publica, aber immer wenn er über Dich sprach, war der Inhalt ziemlich schwammig. Flo sprach so, wie Politiker sprechen: etwas sagen, um nichts zu sagen.

Als ich vor zwei Wochen Dein Zuhause besuchte, bekam ich eine leise Ahnung davon, wie Du sein wirst. Du wohnst nur ein paar Schritte vom Mainzer Hauptbahnhof entfernt, vorletzter Stock des höchsten Gebäudes der Stadt. Das mit dem Superlativ ist in Mainz nicht so schwierig. Flo bezeichnet Dich gern als "grüne Wiese", und als ich vor dem Hochhaus stand, dachte ich: Mehr Beton geht nicht. Am Briefkasten vor der Tür ist Dein sperriger Name mit Tesafilm aufgeklebt: Jungesangebotvon... und so weiter. Die Leute beim ZDF hätten den Zettel vermutlich schnurgerade ausgeschnitten oder gleich ein Messingschild gravieren lassen. Flos Name sowie der Deiner Mitchefin Sophie Burkhardt stehen auch noch da. Du residierst im 22. Stock, in den Etagen darunter hat die Uni Räume angemietet sowie das Verkehrsüberwachungsamt.



Irgendwo hängt ein Poster von Bibi

Nicht nur einmal mussten Flo und Sophie erklären, warum Du in Mainz und nicht etwa in Berlin aufwachsen wirst. Das mit Mainz passt schon, finde ich, immerhin hat hier das ZDF seinen Hauptsitz, wer oben bei Dir ist, kann die Zentrale durchs Fenster sehen. Bei Dir gibt es keine festen Schreibtische, sondern nur handgezimmerte Holzboxen, in denen jeder der zehn Mitarbeiter zum Feierabend sein Zeugs verstauen muss. Auch Flo und Sophie haben eine. Irgendwo hängt ein Poster von Bibi, das ist eine YouTuberin, die in ihren Videos immer "Hallihallo" sagt und damit sehr, sehr erfolgreich ist. Hallihallo, die Erinnerung daran, dass Leute, die Bibi gut finden, auch Dich gut finden sollen.

Flo und Sophie haben mir gesagt, dass sie auch nicht wissen, wie sich die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks lösen lassen, und wenn sie ein Rezept haben, dann das: diese Unwissenheit offen auszusprechen. So eine Nicht-Aussage reicht in der heutigen Zeit, in der alle Medienhäuser von diesem Internet verunsichert sind, schon aus, dass Flo und Sophie von anderen Redaktionen angefragt wurden, wie das gehe mit der Verjüngung. Dabei bist Du noch gar nicht wirklich da.