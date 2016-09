Ein Film über das erste Date des amtierenden Präsidenten und seiner First Lady? Was für eine Anmaßung! Man kann nur die schlimmste Boulevardschmonzette fürchten, einen Film, der zugleich wahnsinnig kitschig und völlig indiskret ist. Und überhaupt, welchen Sinn macht ein Film über zwei Menschen, die in Wirklichkeit schon so charismatisch und cool sind, dass sie jegliche filmische Kondensation und Überhöhung von vornherein ad absurdum führen?

Natürlich hätte die Sache fürchterlich schief gehen können. Doch mit seinem lässigen, klugen und berührenden Regiedebüt kann der Autor und Regisseur Richard Tanne alle Bedenken mühelos entkräften. Um so ein ungeheuerliches Wagnis einzugehen, ohne sich verrückt zu machen, ob es auch funktionieren kann, braucht man neben einem feinen Gespür für die Wahrhaftigkeit des Moments vermutlich auch eine gute Portion Anfängernaivität.

Tanne ist ein junger Filmemacher, der nach ein paar kleinen Auftritten als Schauspieler und ein paar eher unbedeutenden Credits als Drehbuchautor bisher nur mit der Webtalkshow Cinema Cool aufgefallen ist, mit liebevoll schwärmerischen Kritiken über vergessene Kinoperlen. Trotzdem balanciert er schwindelerregend sicher auf dem schmalen Grat zwischen intimer Liebesgeschichte und verbriefter Historie, zwischen Gefühl und Politik. Sein Film ist ein Stück Zeitgeschichte, das sinnlich und smart ist, angemessen keusch, aber nicht brav, respektvoll, aber nicht langweilig, klug, aber nicht schulmeisterlich.

Die Idee zu diesem Film, der das Zeug hat, zu einem der großen, klassischen Liebesfilme zu werden, hatte Richard Tanne schon vor neun Jahren, als noch niemand ahnen konnte, wie cool dieses Präsidentenpaar einmal sein würde, mit seinen Twitter- und Instagram-Accounts und lässigen Auftritten in seriösen Talkshows und irren Comedyformaten wie Between two Ferns, in dem der Komiker Zach Galifianakis Prominente zwischen zwei Topffarnen systematisch auflaufen lässt, oder Carpool-Karaoke, in dem der Schauspieler James Corden Prominente singend im Auto durch die Stadt kutschiert, unter anderen auch Michelle Obama, die Songs von Stevie Wonder und Beoncé schmettert. Schon seit Monaten werden YouTube-Beiträge mit den Obamas mit wehmütigen "My God, how we will miss them!"-Kommentaren versehen. Man muss sich gar nicht den polternden Donald Trump mit seiner irren Frisur und dem puterroten Gesicht vorstellen, um den Verlust des lässigen Obama und seiner herzlichen Frau Michelle zu betrauern.

In diesem Kontext mutet dieser Film fast ein bisschen wie ein Abschiedsgeschenk an, wie ein logischer Schlussakkord für das Pop-Phänomen Obama. Obwohl es eigentlich Zufall ist, dass er genau jetzt in die Kinos kommt. Hätte es mit der Finanzierung so geklappt, wie sich Richard Tanne das wünschte, wäre My First Lady schon vor vier Jahren kinoreif gewesen.

Schon 2007, also zwei Jahre vor dem Einzug der Obamas ins Weiße Haus, entdeckte Richard Tanne in den Wahlkampfauftritten des Paares den ganz besonderen Zauber großer Liebesgeschichten: "Mehr als bei jeder anderen politischen oder öffentlichen Figur habe ich zwischen dem Präsidenten und der First Lady eine authentische Liebe gespürt", erzählt er im Telefoninterview: "Wenn man die beiden auf Youtube zusammen im Interview oder bei irgendeinem Social-Media-Event beobachtete, spürte man, dass sie sich wirklich lieben. Die Art wie sie sich anschauen, wie sie miteinander flirten, verrät ihre innige Verbindung, ihre Beziehung wirkt strahlend und sexy."