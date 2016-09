Der Mordprozess um den Footballer O.J. Simpson hat bei den Emmy-Awards in Los Angeles die wichtigsten Preise in den Miniserien-Kategorien gewonnen. Die zehnteilige Reihe "The People v OJ Simpson" gewann nicht nur den Preis als herausragende Miniserie. Sarah Paulson und Cortney B. Vance siegten am Sonntagabend auch als beste Hauptdarsteller. Sterling K. Brown wurde als bester Nebendarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet.

Die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus erhielt den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre Rolle in der Polit-Satire "Veep". In ihrer Dankesrede kommentierte sie den laufenden Wahlkampf in den USA. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich persönlich für das derzeitige politische Klima zu entschuldigen", sagte sie. "Veep" habe die "Mauer" zwischen Politik und Comedy verschwinden lassen. "Unsere Show ist als politische Satire gestartet, aber jetzt wirkt sie eher wie eine ernüchternde Reportage", so die Schauspielerin, die in der Serie die Präsidentin Selina Meyer spielt. "Ich verspreche, diese Mauer wieder aufzubauen und ich werde Mexiko dafür bezahlen lassen", sagte Louis-Dreyfus mit einem Seitenhieb auf die vielzitierten Pläne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.



Den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie gewann Jeffrey Tambor aus der Amazon-Serie "Transparent". Tambor spielt einen Familienvater, der sich als transsexuell outet und fortan als Frau lebt. Er gewann den wichtigsten Preis der Branche für die Rolle bereits zum zweiten Mal in Folge.



Zu den weiteren Preisträgern bei der 68. Emmy-Verleihung zählten Louis Anderson für seine Rolle in der Comdey-Serie "Baskets", Kate McKinnon aus "Saturday Night Live" sowie Aziz Ansari, der den Preis für das Drehbuch einer Folge der Netflix-Serie "Master of None" erhielt. Jill Soloway konnte einen weiteren Emmy für "Transparent" sichern. Sie erhielt den Preis für die Regie einer Episode.



Die deutsche Heidi Klum ging bei der 68. Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt mit ihrer Sendung "Project Runway" leer aus. Sie unterlag in der Kategorie beste Realityshow gegen "The Voice".