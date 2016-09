17.500 Dollar. Kein Preis, den man ohne Not für den Ausverkauf des eigenen Gewissens veranschlagen würde. Multipliziert mit zwei Millionen kommt allerdings eine ansehnliche Summe zusammen. Zwei Millionen, so viele US-Soldaten haben in George W. Bushs War against Terror in Afghanistan und dem Irak gekämpft. Jeder von ihnen trug Waffen und Ausrüstung im Wert von 17.500 Dollar mit sich. Krieg ist ein einträgliches Geschäft, wenn man es mit der Moral nicht so genau nimmt. "Wer etwas anderes behauptet," meint David, der Protagonist in War Dogs vom Komödienregisseur Todd Phillips, "ist entweder naiv oder hat selbst Dreck am Stecken." Dazu ploppen in Archivbildern von Truppenaufmärschen, gepanzerten Kampfvehikeln und schwer bewachten Militärstützpunkten nacheinander Preisschilder auf. Kriegsporno als animierter Versandhauskatalog. Darauf noch eine Line Koks. "Alter", sagt Davids bester Kumpel Efraim, "ich bin nicht pro Krieg, ich bin pro Geld!" Die Rechnung für ihre Laissez-faire-Haltung bekommen sie gleich in der Eröffnungsszene präsentiert. Auf einem verlassenen Fabrikgelände im tiefsten Albanien blickt David in den Lauf einer Waffe, deren ballistische Eigenschaften er in und auswendig kennt.

War Dogs verschwendet nicht viel Zeit, um zur Sache zu kommen: Der Regisseur der Hangover-Filme ist auch im ungewohnten Metier der Politsatire ganz bei sich. Der Hang zur hyperbolischen Farce gehört zu den Markenzeichen von Todd Phillips, der seit der College-Komödie Old School stets ein sicheres Händchen für männliche Entgrenzungsfantasien bewiesen hat.

Man kennt David Packouz und Efraim Diveroli, die sich durch eine Gesetzeslücke Zugang zu den innersten Kreisen des militärisch-industriellen Komplexes verschaffen, bereits aus früheren Todd-Philipps-Filmen. Der maßgebliche Unterschied zu den unkontrollierten Figuren, die bisher von Will Ferrell, Zach Galifianakis und Ben Stiller gespielt wurden, besteht darin, dass es David und Efraim tatsächlich gibt. (Packouz hat im Film sogar ein kurzes Cameo, Diveroli verzichtete aus nachvollziehbaren Gründen auf diese zweifelhafte Ehre.) Phillips und sein Drehbuchautor Stephen Chin haben sich bei der Adaption von Guy Lawsons Rolling Stone-Reportage Arms and the Dudes lediglich einige dramaturgische Freiheiten genommen. Die wahre Geschichte ist schon so gut, dass sie an Irrwitz selbst die Hangover-Filme in den Schatten stellt.

David Packouz und Efraim Diveroli waren Mitte zwanzig, als sie 2008 aufflogen, weil sie chinesische Munition im Wert von knapp 300 Millionen Dollar an das US-Militär verkaufen wollten. Sie waren nicht die einzigen War Dogs (Kriegsprofiteure am unteren Ende der Nahrungskette), die sich nach 9/11 mit legalem Waffenhandel eine goldene Nase verdienten. Doch ihre Geschichte steht exemplarisch für alles, was unter der Bush-Regierung im Krieg gegen den Terror schiefgelaufen ist. Dass zwei Hotshots wie Packouz und Diveroli überhaupt in die Nähe von Global Playern wie Lockheed Martin oder Boeing kommen konnten, verdankten sie dem Filz der frühen Bush-Jahre, in denen alle großen Militärverträge im Irak dank guter Verbindungen zum damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney ungeprüft an Halliburton vergeben worden waren.

Um mehr Transparenz zu schaffen, wurde die Website FedBizOpps, eine Art eBay für staatliche Rüstungsaufträge, ins Leben gerufen, über die sich prinzipiell jeder US-Bürger am Bieterwettbewerb beteiligen konnte. Die Sicherheitskontrollen waren lax, rechtlich befand sich das Ganze ohnehin in einer Grauzone. "Es ist auf jeden Fall nicht illegal," entgegnet Diveroli, als Packouz vorsichtig Zweifel anmeldet.