Zu seinem 90. Geburtstag im März erhielt er die Ehrenbürgerschaft von Gdansk, der Stadt, in der seine Filme Wałęsa und Mann aus Eisen spielen. Polens regierende Partei Recht und Gerechtigkeit blieb der Feierstunde demonstrativ fern. Sie hatte Grund dazu. Er fühle sich jetzt manchmal an die geistige Atmosphäre der Nachkriegszeit erinnert, hatte Andrzej Wajda gesagt. Ob Stalinismus oder extremer Nationalismus, die Symptome der Unfreiheit sind dieselben.

Für viele Polen wurde der große alte Mann des polnischen Kinos zuletzt wieder zu dem, was er immer war, Gesicht und Gewissen der Nation. Wahrscheinlich stimmte Andrzej Wajda dieser späte Ruhm traurig. Wiederholt sich denn alles? Müssen wir wirklich aus der Geschichte lernen, dass wir nichts aus der Geschichte lernen?

2007 drehte er den Film seines Lebens, da war er 81. Den Film, von dem er immer wusste, dass er ihn machen würde und von dem er zugleich wusste, dass nichts unmöglicher war, als dass genau dieses Stück Kino entstehen könnte. Es war Katyn, eine Klage in Bildern, die sich zur Kühle zwingt. In Katyn ließ Stalin 1940 20.000 polnische Offiziere ermorden.

Die polnische Geschichte war sein Lebensthema

Andrzej Wajda ist Kind des Kavallerieoffiziers Jakub Wajda, dienend im 72. polnischen Infanterieregiment. Der Sohn wird nie vergessen, wie 1943 die ersten Nachrichten über die Massengräber eintrafen, die deutsche Wehrmacht hatte die Toten gefunden. Der Name Jakub Wajda stand nicht auf den Listen. Aufatmen. Hoffen.

"Die Nachrichten aus Katyn waren eine Erschütterung, die uns von den Verbrechen an den Juden ablenkten", würde Wajda später sagen und es klang Schuld darin. Schuldlose Schuld, gibt es das? Die Frage wird ihn immer beschäftigen. Der Sohn des Kavallerieoffiziers Jakub Wajda schloss sich dem polnischen Widerstand an. Er wusste es noch nicht, und doch hatte er sein Lebensthema gefunden, es hatte ihn gefunden: die polnische Geschichte. Wie enträtselt man ihr Webmuster, die Schicksals-, die Schuld- und die Hoffnungsfäden darin?

Als der Untergrundkämpfer wieder aus dem Untergrund auftauchte, hatten die polnischen Kommunisten die Macht im Land übernommen. Zwischen ihnen und dem Sohn des polnischen Offiziers, auf dessen Rückkehr er noch täglich hoffte, bestand ein Verhältnis aufrichtigen Misstrauens und einer gewissen Verachtung, und doch entschied der 22-Jährige, den Beschluss der regierenden Kommunisten "Wir brauchen eine Filmhochschule!" auf sich zu beziehen.

Er hatte versucht, Maler zu werden, und doch waren es zu viele Bilder in seinem Kopf, und sie waren zu bewegt, als dass sie einzeln auf Leinwände gepasst hätten. Der Widerstandskämpfer Andrzej Wajda gehörte zu den ersten Studenten der Łódźer Filmhochschule. Er überredete einen kleinen unbekannten Schauspieler, der aus dem Warschauer Ghetto geflohen war, in seinem ersten Studentenfilm aufzutreten. So spielte Roman Polanski die Hauptrolle in Wajdas Generation. Der Film handelte wie seine Nachfolger vom Widerstand der polnischen Heimatarmee. Es war Widerstand, das schon, aber es war der falsche: unabhängig von der Partei, anarchistisch, prowestlich gar. Der Zorn der Filmhochschulgründer stieg von Film zu Film ebenso wie die Meisterschaft des Regisseurs. Wajda, der Unterwanderer.

Es folgte Kanal, Wajdas erstes Meisterwerk. Zeit: die letzten Tage des Warschauer Aufstands, als die Rote Armee schon auf der anderen Seite der Weichsel stand und den verzweifelt Kämpfenden doch nicht zu Hilfe kam. Ort: die Kanalisation von Warschau.