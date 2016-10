Es war einmal ein Schwarzwald, den man so noch nie sah. Mit Menschen, die ihre Volkstänze in einem stampfenden Rhythmus darbieten, so roh und treibend wie in Strawinskys Ballett Sacre du printemps. Mit Burschen, die wie die Krieger von Urvölkern mit Stöcken aufeinander losgehen. Mit Glasbläsern, Holzfällern und Köhlern, die im Gesicht mit den Zeichen ihres Standes tätowiert sind. Und mit bösen und guten Geistern, die so exotisch bemalt sind wie indische Sadhus – und einen das ganz und gar vorchristliche Gruseln lehren.

Da ist der teuflische Holländermichel, der dem armen Köhler Peter Munk im Tausch für dessen Herz Wohlstand verspricht und einen kalten Stein in die Brust zwängt. Moritz Bleibtreu – ein würdiger Nachfolger des im Defa-Klassiker von 1950 in der Rolle brillierenden Erwin Geschonneck – verkörpert diesen Michel als eine Art Colonel Kurtz. Und da ist sein Gegenspieler, der gute Wünscheerfüller, genannt Glasmännlein. Noch eine Figur, die nach etlichen Verfilmungen des Märchens von Wilhelm Hauff nun im rumpelstilzchenhaften Milan Peschel ihre bis auf Weiteres gültige Besetzung findet.

Die von den beiden bewohnten Zwischenwelten gehören wie die Höhlen, Schluchten, Wälder und das – im Studio Babelsberg errichtete – Schwarzwalddorf zu der fantastischen und trotzdem altdeutschen Szenerie, in die Johannes Naber seine packende Verfilmung des 1827 erschienenen Kunstmärchens kleidet. Der saft- und kraftvolle Mummenschanz ist gleichermaßen cool und lyrisch, dazu bilderstark und vor allem atmosphärisch ein großer Wurf.

Kino - "Das kalte Herz" (Trailer)

Naber setzt ganz auf die düster glimmende spätromantische Essenz der Geschichte des Köhlers – auf den Kampf um die Liebe, die Sehnsucht nach Lebensglück und das bedrohliche Gefühl des Verlusts der Handwerkerwelt zugunsten der heraufziehenden Industrialisierung.

Der Regisseur, der mit seinem Spielfilmdebüt Der Albaner 2010 den Max-Ophüls-Preis gewann, hat sich bereits 2015 mit der bitterbösen Unternehmensberatersatire Die Zeit der Kannibalen als cineastischer Kapitalismuskritiker positioniert. Das kalte Herz geißelt das Gewinnstreben nun mit populären Mitteln. Hier ist die Harmonie des Erdenlebens an sich zerbrochen, die paradiesische Einheit von Mensch und Natur für immer verletzt, ganz ohne christlichen Adamsapfel im Garten Eden. Die Industrialisierung und mit ihr der Raubbau zum Zweck gieriger Profitmaximierung – das ist der wahre Sündenfall.