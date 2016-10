Die Urne kommt mit der Post. Als Paula Rom (Ursula Strauss) das gelbe Paket aufreißt, ist der Amoklauf ihres Sohnes wenige Tage her. Nun sitzt seine Mutter auf der Treppe ihres schönen Einfamilienhauses und wiegt die Asche ihres Sohnes wie ein Baby. Sieben Minuten hat Felix' Amoklauf in seiner Grazer Schule gedauert. Paula wird später darüber sinnieren, was man in sieben Minuten so alles tun könnte. Den Geschirrspüler ausräumen vielleicht, eine Zigarette rauchen eventuell. Das Leben von sechs Familien hat Felix (Enzo Gaier) zerstört, er hat ihre Kinder erschossen, bevor er sich selbst richtete.

Wie lebt man weiter, wenn das eigene Kind, der eigene Bruder zum Amokläufer geworden ist? Die deutsch-österreichische Co-Produktion Die Stille danach zeigt, wie eine Familie an der Tat ihres Kindes verzweifelt und zu zerbrechen droht. Das hört sich nach Klischee an und berechtigt zur Frage, warum sich mal wieder alles um den Täter und nicht um die Opfer drehe. Der Regisseur und Drehbuchautor Nikolaus Leytner indes hat einen klugen und atmosphärisch dichten Film gemacht, in dem Felix, seine Schwester Flora (Sophie Stockinger) und die Eltern Paula und Michael (Peter Schneider) exemplarisch für viele moderne Familien stehen; ganz normale Menschen, deren Alltag in der Hektik routiniert abschnurrt.

Karg und kalt ist das Licht, das Leytner auf seine Figuren fallen lässt. Man weiß nicht: Wird es Frühling oder Herbst? Regie hat Leytner in Wien an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst bei Axel Corti studiert. Corti, der sich mit Literaturverfilmungen wie Eine blassblaue Frauenschrift (1984) oder Radetzkymarsch (1995) einen Namen machte, als Publizist und Hörfunkautor tätig war, konnte meisterhaft Einzelschicksale inmitten gesellschaftlicher Konventionen sichtbar machen. Seine Handschrift schillert in Leytners Film unverkennbar durch.



Eine Leerstelle, die niemand sehen wollte

"Und du? Weißt du, wie er war?", müssen sich die Eltern im Ton der Ratlosigkeit, Verzweiflung und Wut nach der Tat ihres Kindes fragen. Die Frage, mit der auch die Polizei und die Medien sie unaufhörlich konfrontieren, fördert die schlimme Erkenntnis zutage, dass sie ihr Kind gar nicht kannten. Immer wieder schaut sich die Mutter Filmaufnahmen und Fotos von Felix an: Felix im Garten, Felix beim Wandern, Felix lernt Radfahren, Felix lacht, Felix weint. Dass Felix auch töten konnte, will sie nicht glauben. Fühlte er sich unverstanden, vernachlässigt? War es die erste enttäuschte Jugendliebe, die aus dem Schüler einen Schützen machte?



Es gab in diesem Jungen eine Leerstelle, eine innere wüste Landschaft, die auf den familiären Karten nicht verzeichnet war, zu der der Rest der Familie sich nun aber auf den Weg machen muss. Auf dieser Reise stellt jeder von ihnen bei sich selbst innere Leerstellen fest, im Grunde genommen ist die ganze Familie voneinander entfremdet.