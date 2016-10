Opulente Bilder, schnelle Schnitte, bedeutungsschwere Erzählerstimmen: Der Luther-Code ist kein Reformationsthriller, aber weil er ästhetisch dermaßen in die Vollen haut, erinnert er durchaus an Filme wie den Da Vinci Code. Die Grundfrage des arte-Sechsteilers ist interessant: "Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit der Reformation einen Wandel des Glaubens und Wissens ausgelöst. Heute erleben wir eine neue Zeitenwende. Wohin führt der Weg?" Genau! Wenn Luther wieder aus der Schublade gezogen wird, dann bitte, weil er uns etwas zu den Fragen der Gegenwart zu sagen hat. Also los.

Was aber sind die Fragen unserer Gegenwart? Um das herauszufinden, haben die Filmmacher Wilfried Hauke und Alexandra Hardorf einige junge Europäer – darunter viele Aktivisten und Künstler - zum Gespräch gebeten. Die Befragten nennen vor allem den Klimawandel, Digitalisierung ("Die jungen Leute sind immerzu online"), wirtschaftliche Krisen und die Flüchtlingspolitik. Alles plausibel. Und überhaupt nicht überraschend.

Parallel dazu soll Luthers Biographie nicht zu kurz kommen, deswegen werden immer wieder Kostümtheaterszenen eingeschoben. Ein bisschen Klamauk, aber durchaus spannend: Luther als Junker Jörg undercover auf der Wartburg, schön schauriges Mittelalterflair. Zwischen diese mit bedeutungsschweren Lutherzitaten flankierten Episoden sind die Interviews mit den hippen jungen Menschen geschnitten. Daraus ergibt sich allerdings eine schmerzhafte Fallhöhe, wenn zum Beispiel der Fotograf Sheppard Pepper raunt: "Die Leute müssen einfach verstehen, was sie im Leben wirklich wollen." Eine Collage mit diesem jungen Mann käme ganz wunderbar ohne Luther aus – und eine Luthercollage ohne ihn.

Eine Feministin und Pastorin liefern die besten Schlagworte

Gehaltvoller wird es, wenn die Interviewten über ihre eigenen Überzeugungen oder Projekte sprechen: Die gläubige Italienerin Regina Catrambone zum Beispiel rettet Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Die Feministin Laurie Penny deutet Freiheit aus Genderperspektive. Ein gutes Beispiel dafür, wie man Religion aktualisiert, ohne dass es zur Floskel gerät, ist das Kirchenprojekt der Schauspielerin und Pastorin Carolina Costa in Genf. Ihr LeLab experimentiert mit freien Gottesdienstformen und lässt die Gemeindemitglieder den Kirchenraum gestalten. Die Schauspielerin und Pfarrerin produziert außerdem mit ihrem Mann die kleine Internetserie Meine Frau ist Pastorin. Sie bewegt sich immer an den Grenzen des von ihrer Kirche Geduldeten und es ist keine Koketterie, wenn sie sagt: "Wenn wir heute zu sehr wie die Kirche sind, bedeutet das, dass wir nicht im Wandel sind." Ihre theologische Perspektive und ihr Leben als Pastorin stehen genau für jenen kritischen Blick auf Luthers Thesen, die der Film mit Allgemeinplätzen sonst bloß behauptet.

Ein Beispiel? Unter aufpeitschender Musik spricht eine männlich-markige Stimme aus dem Off: "Fanatiker benutzen heute Religion als Instrument des Terrors. Die Welt ist unübersichtlich geworden, seit wir uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht haben." Was für ein Unsinn! Religion war immer wieder Instrument des Terrors, nicht erst heute. Und zwar ausnahmslos jede Religion, nicht nur der beispielhaft angeführte Islam. Und: Wer sagt eigentlich, dass die Welt früher übersichtlicher war?

Weil die Filmemacher geahnt haben müssen, dass ihre Thesen intellektuell nicht haltbar sind, haben sie sich ein paar hochkarätigen Wissenschaftler und Intellektuelle zur Hilfe geholt: die berühmte Soziologin Eva Illouz zum Beispiel, den Philosophen Luciano Floridi, oder den Medienwissenschaftler Jochen Hörisch. In ihrem Lob auf Luthers Leistung oder ihrer Würdigung des Protestantismus generell klingen sie merkwürdig unisono. Wahrscheinlich liegt das daran, dass man ihnen nur abgehackte Statements zugestanden und kritische Gedankengänge herausgeschnitten hat.

Im Lauf der ersten Folge fällt irgendwann auf: Man hat völlig auf Theologen verzichtet. Und das ist ein Problem. Die Regisseure überschätzen nämlich gleichzeitig die systematischen Fähigkeiten der Zeitgeistler wie auch die Lutherkenntnisse der Historiker, Soziologen und Philosophen. Ohne die theologische Betrachtung kommt die Serie nämlich vor allem die Schattenseiten seines Sujets nicht heran.