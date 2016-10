Die Defa besetzte Manfred Krug gern als jugendlichen Rebellen und Gauner, dennoch verbot die DDR-Führung seinen Film "Die Spur der Steine" nur drei Tage nach der Premiere. Krugs Karriere endete jäh, als er die Protestnote gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterzeichnete. 1977 siedelte er nach Westberlin um. Dort setzte er seine ungewöhnliche Laufbahn fort. Als Anwalt in Liebling Kreuzberg und Kommissar im Hamburger Tatort schrieb er gesamtdeutsche Fernsehgeschichte. Jetzt ist Manfred Krug mit 79 Jahren in Berlin gestorben. Ein Nachruf in Bildern