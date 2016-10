Man dürfe niemals ein Gewehr auf der Bühne platzieren, so soll es Anton Tschechow, der Großmeister der Reduktion, einmal gesagt haben, wenn dieses Gewehr nicht irgendwann auch losgehe. Simon Stone ist einer der anerkanntesten und begehrtesten Jung-Theaterregisseure weltweit. In seinem Film-Regiedebüt Die Wildente steht das Gewehr zwar nicht auf der Bühne, sondern im Schrank im Schuppen. Aber es wird ziemlich schnell herausgeholt und vorgezeigt. Also wird es nach allen Regeln der Dramaturgie auch später noch Verwendung finden. Wie überhaupt der Film mit zwei Schüssen einsetzt, die die Stille und den nebligen Dunst zerreißen. Vom Himmel fällt eine Ente, nicht tödlich getroffen, verletzt nur am Flügel. Der alte Walter (Sam Neill) findet das flugunfähige Tier und nimmt es mit nach Hause, um es gesund zu pflegen.

Wie die Sache mit dem Gewehr am Ende ausgehen wird, ist bekannt. Simon Stone gilt als Spezialist für die Adaption klassischer Bühnenstücke. Der 1984 in Basel geborene und in England und Australien aufgewachsene Stone hat Henrik Ibsens Drama Die Wildente bereits mit großem Erfolg in Melbourne auf die Bühne gebracht. Nun hat er das Stück auch in eine Kinoversion umgesetzt. Und aus mehreren Gründen ist Die Wildente (oder The Daughter, wie der Film im Original heißt) ein zunehmend mitreißendes und beklemmendes Stück geworden.

Da ist zunächst einmal die düstere Schönheit der Landschaft von New South Wales, in die Christian (Paul Schneider) nach mehr als 15 Jahren zurückkehrt. Der Ort seiner Kindheit und Jugend ist dem Niedergang geweiht, seit sein Vater Henry (Geoffrey Rush), der stille, mächtige Herrscher des Städtchens, die Schließung des Sägewerks verkündet hat und damit einem Großteil der erwerbstätigen Männer die Berufsperspektive zerstört hat. Familien ziehen weg, Geschäfte schließen. Christian kommt zurück, weil sein Vater zum zweiten Mal heiratet: Anna (Anna Torv) ist mehr als 30 Jahre jünger als er und hat ihm zuvor den Haushalt geführt. Christians Mutter hatte sich das Leben genommen; der Grund für Christians Flucht aus dem Städtchen.

Andrew Commis' Kamera produziert permanent Bilder zwischen größtmöglicher Tristesse und ästhetischer Erhabenheit, ohne der Gefahr des Pathetischen zu unterliegen. Die Landschaft wird tatsächlich zum Resonanzraum von Bewusstseinszuständen. Schon in der Vergangenheit haben sich hier Dramen abgespielt, große und kleine, die nun nach und nach entblättert werden.



"Es tut mir leid", wird ständig gesagt, geflüstert und geschrien

Es sind Geschichten, die mit Lügen und Betrug zu tun haben und damit, dass ein äußerlich befriedetes Leben nur um den Preis der Selbstverleugnung zu haben ist. "Es tut mir leid, es tut mir leid", wird hier ständig gesagt, geflüstert und geschrien. Und zwar immer dann, wenn alles zu spät ist und wenn auch die Reue keine Änderung mehr hervorbringt.

Christian trifft auf Oliver (Ewen Leslie), seinen besten Freund aus Kindheitstagen. Oliver ist in der Stadt geblieben, verheiratet mit Charlotte (Miranda Otto) und hat eine 18-jährige Tochter, Hedvig (Odessa Young). Neben dem schweigsamen Henry ist eben diese Hedvig die heimliche Gravitationsfigur, um die sich alles dreht.