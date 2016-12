Die deutsche Regisseurin und Autorin Maren Ade ist als beste europäische Drehbuchschreiberin ausgezeichnet worden. Ade nahm den Preis der Europäischen Filmakademie in Breslau (Wroclaw) für ihren Film Toni Erdmann entgegen. "Ich bin sehr glücklich!", sagte Ade. "Es war ein langer Weg, das Skript zu schreiben." Auch der Österreicher Peter Simonischek wurde für seine Rolle in Ades Film zum besten europäischen Schauspieler gekürt. Sandra Hüller erhielt für ihre Rolle in Toni Erdmann den Preis als beste europäische Schauspielerin.



Damit hat die deutsche Oscar-Hoffnung bereits drei der fünf Nominierungen gewonnen. Außerdem ist die Tragi-Komödie noch als bester Film und für die beste Regie nominiert.



Den Preis für den besten europäischen Dokumentarfilm erhielt der Italiener Gianfranco Rosi ist für sein Werk Seefeuer. Rosis erschütternder Film über das Flüchtlingssterben im Mittelmeer hat in diesem Februar bereits den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin gewonnen.



Zum besten europäischen Animationsfilm wurde der Film Mein Leben als Zucchini des Schweizers Claude Barras gekürt. Barras erzählt in seiner Tragikomödie von einem Waisenjungen. Ein weiterer Preisträger stand bereits fest: Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan wurde für seinen Beitrag zum Weltkino geehrt.



Der französische Drehbuchautor Jean-Claude Carrière (Cyrano von Bergerac, Dieses obskure Objekt der Begierde) wurde mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Die Laudatio auf den 85-jährigen Carrière hielt der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff. Die beiden arbeiteten gemeinsam am Drehbuch von Schlöndorffs mit einem Oscar ausgezeichneten Film Die Blechtrommel.

Mehr als 1.200 Gäste aus der Filmbranche waren zur Verleihung des Filmpreises erschienen. Wie Brosnan ging ebenso über den roten Teppich der schwedische Schauspieler Rolf Lassgard (Kommissar Wallander). Auch Ken Loach und der spanische Regiestar Pedro Almodóvar waren zu Gast in der europäischen Kulturhauptstadt Warschau.

Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum amerikanischen Oscar. Über die Gewinner stimmen die mehr als 3.000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie ab, deren Präsident Wim Wenders ist.