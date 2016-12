Das Wetter gebärdet sich ein wenig arg theatralisch an diesem Mittag. Im Halbminutentakt wird der Nebel dichter. Gerade konnte man die Häuser am gegenüberliegenden Ufer der Alster noch gut erkennen, kurz darauf sieht man kaum noch das Ende des Fähranlegers, der ein paar Schritte entfernt ins Wasser ragt. Ab und zu sticht der Ast einer Trauerweide durch das undurchdringliche Grauweiß. Was bitte soll das illustrieren? Die weltpolitische Lage, in der es genauso wenig Hoffnung am Horizont gibt wie Orientierung? Und wenn schon. Bei einer Verabredung mit Ingo Zamperoni kann doch wohl nicht viel passieren. Wenn einer den Überblick haben muss, dann der 1974 Geborene, der seit Ende Oktober im Wechsel mit Caren Miosga den Zuschauern der Tagesthemen die Gegenwart erklärt.

Erklären wäre eine Formulierung, die Zamperoni vermutlich so nicht stehen lassen würde. Stattdessen will er, so nennt er es in den kommenden Stunden ein ums andere Mal, den Zuschauern eine Rampe bauen, damit diese den Kontext und die Bedeutung einer Nachricht verstehen. Oder zuallererst einmal: das Interesse für politische und gesellschaftliche Ereignisse wecken.

Wenn Zamperoni eines von seinen Vorgängern, diesen grauen Eminenzen des Öffentlich-Rechtlichen wie Ulrich Wickert oder Hanns Joachim Friedrichs, unterscheidet, dann ist es sein unbedingter Wille zu Kommunikation und Austausch. Man mag nun von seinem Aufruf, ihm Schlusssatz-Vorschläge zu schicken, halten, was man will. Genau wie der Livechat mit Zuschauern auf Facebook, den er gerade zum ersten Mal gemacht hat, sind das alles Angebote zur Partizipation, die signalisieren sollen: Nicht nur ihr seht mich, ich sehe euch auch. "Ich" wäre allerdings auch schon wieder falsch. "Wir" ist Zamperonis Formulierung. Er sei nur das Gesicht einer Sendung, die im redaktionellen Team entstehe, auch das betont er immer wieder.

Wehmütig?

Zamperonis Offenheit, die sich nicht hinter einer qua Position verdienten Autorität versteckt, hat nicht nur mit seinem Alter zu tun, über das schon im vergangenen Jahr hyperventiliert wurde, als sich abzeichnete, dass er nach seiner dreijährigen Korrespondenten-Tätigkeit mit 42 Jahren zum männlichen Gesicht der Tagesthemen werden sollte.

Vor allem ist es eine Frage der Einstellung. Zamperoni blinzelt in den nicht vorhandenen Hamburger Himmel. In Washington, wo er in den vergangenen drei Jahren gelebt hat, sei der Himmel auch im Winter fast immer blau und strahlend gewesen. Wehmütig, wieder im trüben Deutschland zu sein? Ach was, das sei doch toll! So ein Nebel! Diese Kälte! Das sei doch richtiger Winter! Das gehöre unbedingt dazu! Man kann sich Dinge vielleicht auch ein wenig zu gut reden.

Neutralität

Gutreden, da sind wir schon beim Thema. Ob ihn das nicht verrückt mache, dieser Zwang zur Neutralität, der ihm in seinen Moderationen auferlegt sei? Oder anders noch: Ob das nicht vielleicht sogar in gewisser Weise fahrlässig sei, weil viele Menschen eine Nachricht eben nicht mehr deuten könnten, weil man doch in den vergangenen Monaten allerorten habe beobachten können, wie ganz unverblümt sogar mit Lügen Politik betrieben werde.

"Das ist eine Herausforderung in unserem sogenannten postfaktischen Zeitalter", sagt Zamperoni. "Wenn Tatsachen nur noch als interpretierbare Meinungen wahrgenommen werden, wird es natürlich schwierig, noch mit Fakten bei Leuten anzukommen." Eben. Müsse man dem nicht etwas entgegensetzen?



Üblicherweise geht man bei einem Spaziergang nebeneinander her und sieht nicht sehr viel vom anderen. Zamperoni schafft es auch im Gehen, sich seinem Gesprächspartner zuzuwenden. "Ich will niemanden bevormunden. Das ist genau das, was die Leute, die jetzt Trump gewählt haben, als die 'Elitenpresse' wahrgenommen haben. Bei vielen Menschen stellt sich dann das Gefühl ein, da wird von oben herab gesagt: Wir zeigen euch mal, wie es zu sein hat. Das wäre Überheblichkeit, die abzulehnen ist. Auf diese Weise erreicht man die Leute noch viel weniger."