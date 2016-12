Es ist also wirklich passiert. Matteo Renzi ist zurückgetreten. Und sollte es Neuwahlen geben, könnte die Fünf-Sterne-Bewegung Italiens neuen Ministerpräsidenten stellen.

Wie konnte das geschehen, frage ich mich. War denn der Mann, der eben sein Amt niedergelegt hat, nicht der Hoffnungsträger meiner Generation? Sind nicht erst fünf Jahre vergangen, seit wir am 12. November 2011 Halleluja singend und mit Prosecco anstoßend nachts durch die Straßen Roms gezogen waren, um den Rücktritt Berlusconis zu feiern?

Im selben Jahr hatte ich mit meinem Lebenspartner Luca Ragazzi den Dokumentarfilm Italy Love it or Leave it gedreht. Nach drei Berlusconi-Regierungen, unter denen mein Land immer tiefer gesunken war, stand ich kurz davor, Italien zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Als Südtiroler kann man ja auch dort gut leben, abgesehen vom Essen und dem Wetter natürlich. Luca aber wollte in Rom bleiben. Der Kompromiss war, eine Reise durch unser Land zu machen, in einem alten Fiat 500, um herauszufinden, ob es sich nicht doch lohne zu bleiben.

Gustav Hofer, Jahrgang 1976, ist Regisseur und Journalist. Nach einem Publizistik-Studium in Wien und London lebt der gebürtige Südtiroler seit 1999 in Rom, wo er für den Sender arte als Korrespondent arbeitet. 2011 drehte er mit seinem Lebenspartner Luca Ragazzi das Roadmovie "Italy Love it or Leave it". Ihr Film "What is Left?" (2014) befasst sich mit dem Zustand der italienischen Linken. © Luca Ragazzi

Wir sind geblieben. Viele Menschen, die wir während der Fahrt durch dieses wunderschöne Land getroffen haben, haben uns Zuversicht und Hoffnung geschenkt: Giuseppe in Rosarno in Kalabrien, der versucht, würdigere Lebensbedingungen für Migranten zu schaffen, oder Mary, die in Turin für Fiat am Laufband arbeitet und für die Rechte der ArbeiterInnen kämpft.

Wie sollte ich mein Land verlassen, wenn mir jemand wie Ignazio erzählt, dass er trotz der Mafia-Bedrohung in seinem sizilianischen Dorf bleiben und weiterhin gegen das organisierte Verbrechen kämpfen wird – auch wenn seine gesamte Familie einen hohen Preis dafür zahlt?

Wir haben zu lange nur zugesehen

Zu lange, dachten wir, hatte unsere Generation nur am Fenster gestanden, zugeschaut und sich über den Zustand unserer Demokratie und Wirtschaft beklagt, ohne Dinge selbst zu verändern. Mit dem Ende Berlusconis schien eine neue Epoche möglich.

Mario Monti und seine Technokraten-Regierung kamen an die Macht, sie machten es sich zur Aufgabe, das Land vor dem finanziellen Kollaps zu retten. Die Italiener beklatschten den nüchternen Stil des Professors, Lodenmäntel, die Monti so gerne trug, kamen in Mode, die harten Einschnitte im öffentlichen Haushalt und den harten Sparkurs nahmen die Italiener (anfangs) hin. Schließlich hatte man unter Berlusconi so lange über seine Verhältnisse gelebt. Das Spardiktat sei die Rechnung für die Finanz-Tollheit von früher – so hieß es.

Doch je mehr Läden in unserer Straße dicht machten und je mehr Bekannte ihren Arbeitsplatz verloren, desto unbeliebter wurde auch in meinem Freundeskreis die Regierung der Professoren, die Brüssel und Berlin so schätzte. Genau ein Jahr später, kurz vor Weihnachten 2012, hängten die Italiener den Lodenmantel wieder in den Schrank, Neuwahlen wurden ausgerufen. Der Weg für eine Mitte-Links-Regierung schien frei zu sein. Niemand – so dachten wir – könne eine politische Kehrtwende mehr verhindern.