Es spricht immer nur für die Popularität des ARD-Sonntagabendkrimis, wenn Programmplanung journalistische Aufregung generiert: "Was für ein Hin und Her", "Programm-Wirrwarr", "ARD-Chaos".



Die ARD hatte nach dem Berliner Anschlag entschieden, den ursprünglich für Neujahr vorgesehenen Dortmunder Tatort zu verschieben, weil in dem Film ebenfalls ein terroristischer Anschlag vorkommt; die Bilder könnten ungute Assoziationen wecken. Gezeigt werden sollte stattdessen die SR-Folge Söhne und Väter, die aber deshalb für den 29. Januar vorgesehen war, weil sie dann beim Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis eine Kinopremiere haben kann.



So fiel die Wahl schließlich auf den Rostocker Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel (NDR-Redaktion: Daniela Mussgiller). Dem Publikum dürfte das Hin und Her schnurz sein, denn der Witz beim ARD-Sonntagabendkrimi ist doch, dass sowieso geguckt wird.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Fun Fact Nummer eins: Durch die Verschiebung ergibt sich bei den Regie-Credits eine für Statistik-Freaks lustige Symmetrie. Die letzten vier Folgen wurden nämlich gedreht von Christian von Castelberg (Berlin), Markus Imboden (Frankfurt), Markus Imboden (München) und Christian von Castelberg (Rostock).

Fun Fact Nummer zwei: Zwei Schweizer Filmemacher.

Fun Fact Nummer drei: Nächste Woche beim Tatort aus Frankfurt ist Markus Imboden dran. Es gibt aber auch noch andere Tatort-Regisseure.

Fun Fact Nummer vier: Angst heiligt die Mittel weckt ganz eigene Assoziationen zur aufgekratzten Gegenwart, insofern es um zwei Sexualtäter geht, von denen einer, Peter "Buschi" Buschke (Maciej Salomon), pädophil ist. Denn der Päderast ist medial und gesellschaftlich eine ähnlich starke Faszinationsfigur wie der islamistische Terrorist.

Die Geschichte (Drehbuch: Susanne Schneider) arbeitet geschickt an der Differenzierung, weil das Verbrechen (eine obdachlose Frau ist vergewaltigt und ermordet worden) weder zur Pathologie des einen noch des anderen Entlassenen passt.

Die Figuren vertreten tatsächlich eine Meinung

Geführt werden die Diskussionen über den Umgang mit Päderasten am Beispiel von Buschke, der seine Strafe verbüßt hat und nun Hilfe in Anspruch nimmt, um den eigenen Trieb kontrollieren zu können. In vielen ARD-Sonntagabendkrimis werden in solchen Momenten drei halbgare Positionen aus Zeitungsartikeln zum Thema aufgesagt, bei diesem Krimi hat man dagegen das Gefühl, dass die Figuren tatsächlich etwas meinen und diese Meinung gegenüber dem anderen vertreten.

Denn der Rostocker Polizeiruf hat bekanntlich das tollste Ensemble von allen, Figuren, die man mag, versteht und wiedererkennt. Und so argumentiert die rational-dringliche Frau König (Anneke Kim Sarnau), die das Dilemma von Buschke sieht ("Der hätte Integration gebraucht") gegen den in seiner Einfältigkeit manchmal an Averell Dalton erinnernden Angeber Pöschi (Andreas Guenther), der es lieber einfach hat ("Dieses ständige Täter-zu-Opfer-machen-Gelaber").