Ein bisschen ist es wie Sex. Zuerst die Stille, die Erregung, das Anbahnen, sagt Ulrich Seidl. Dann die Erlösung, der Schuss, die gemeinsame Entspannung, die Nähe im Angesicht des toten Tiers. Der österreichische Filmemacher hat Jagdtouristen in Afrika begleitet: Ausgerechnet Seidl, der berühmt ist für seine statischen Kinobilder, geht mit der Handkamera auf die Pirsch. Geht eben nicht anders, wenn man die Jagd zeigen will.

In diesem Film wird Tieren Leid getan, auch das geht nicht anders. Vor den Augen des Zuschauers sterben Buschbock, Impala, Zebra, Gnu, Giraffe. Unglaublich, welche Würde eine ausgewachsene Giraffe ausstrahlt, wenn sie niedersinkt, man wird demütig vor der Natur. Erst recht, wenn die einheimischen Helfer den Kadaver später zerlegen, ein Kraftakt mit Knochensäge, Messern und Gummistiefeln in einem Meer von Blut und Bergen von Gedärm. Auch wenn einen ekelt: Selten hat man im Kino gesehen, was für ein gewaltiges Wunderwerk eine solche Kreatur eigentlich ist.

Der Sender Arte zögerte zunächst, sich an Safari als Koproduzent zu beteiligen. Wegen der vor der Kamera sterbenden Tiere. "Auch ich musste es aushalten. Man stumpft auch nach mehreren Abschüssen nicht ab", sagt Seidl. Und gibt zu bedenken, dass er ja auch schon Menschen in Nöten gefilmt hat, ohne zu intervenieren. "Ich bin kein Sozialarbeiter oder Tierschützer, der einschreiten sollte, sondern Filmemacher. Meine Aufgabe ist es, etwas zu zeigen, damit der Zuschauer vielleicht weiterdenkt." Bilder aushalten, einen Blick, einen Anblick, deshalb gibt es die Tableaux vivants mit Zentralperspektive. Und diesmal eben auch die pirschende Kamera von Wolfgang Thaler.

Kino - "Safari" (Trailer)

Ulrich Seidl sitzt in der Rotunde im Obergeschoss des traditionsreichen Savoy-Hotels in der Fasanenstraße, Romy Schneider wohnte mal hier, ein Hauch Wien in Berlin. Der hohe Raum ist sonnendurchflutet an diesem Vormittag, die Stadt vor den Fenstern liegt hell und friedlich da. Seltsam, ausgerechnet hier über das Töten zu reden. Über Ausbeutung. Über das, was wir Menschen der Natur antun und unseresgleichen.

Im Jägerlatein wird das Töten kaschiert. Die Urlauber im Film, darunter eine vierköpfige Familie aus Österreich, sagen Stück statt Tier, Schweiß statt Blut. Wenn sie treffen, ist die Beute gezeichnet, wenn die Herde in der Nähe der sterbenden Giraffe ausharrt, stört das die Jäger. Bevor sie fürs Fotoalbum mit der erlegten Beute posieren, wird das Blut fein säuberlich weggewaschen. Bei der Arbeit am Film stellte Seidl erstaunt fest, dass so viel Verdrängung nur im Deutschen existiert. Bei der englischen Jagd wird Klartext gesprochen. Alles clean: Seidl nennt es "vorauseilenden Gehorsam gegenüber der öffentlichen Moral".

Der Wiener Regisseur, Jahrgang 1952, leuchtet in seinen Dokumentar- und Spielfilmen seit jeher die Tabuzonen der westlichen Gesellschaft aus. Seidl ist ein Pfadfinder in sozialen, ethischen, religiösen No-go-Areas, ein Anti-Moralist, oder besser: ein Moralist der etwas anderen Art. Wegen seiner streng komponierten Filme stellt man ihn sich als einen Mister Gnadenlos vor. Aber wer ihn trifft, begegnet einem aufmerksamen, freundlichen Mann, einem, der an der eigenen Spezies verzweifeln könnte und nicht aufhört, sie begreifen zu wollen.

Schlechtes Image, gutes Geschäft

Deshalb fragte er das Ehepaar Ellinger, das in seinem letztem Film Im Keller eben dort zu Hause vor ausgestopften Jagdtrophäen aus 15 Jahren Afrika-Urlaub sitzt, ob er mal mitkommen darf. Seidl fuhr auf die Jagdmesse in Salzburg, suchte nach Safari-Farmern, die ihm etwa das Drehen erlauben – zum Beispiel auf einer Lodge in Namibia –, und nach Hobby-Jägern, die ihrem Urlaubsvergnügen auch vor laufender Kamera nachgehen wollten. Der Jagdtourismus hat ein schlechtes Image und ist zugleich ein lukratives Geschäft. Im Film zählen die Ellingers die Kosten auf: Eine einfache Antilope wird mit 245, ein Gnu mit 615, ein Wasserbock mit 1.400 Euro veranschlagt. Es gibt Preislisten für die Tiere der Savanne.