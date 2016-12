Psychisch instabil oder unberechenbar? Hauptkommissar Faber © ARD

Kapitel 1: Upsi!

Mantelkragen hoch, während sich die Zugtür zischend zur Seite schiebt: Dortmund Hauptbahnhof. Ausgerechnet Hauptkommissar Faber wird mein erster Gesprächspartner sein. Brillanter Ermittler, aber angeblich psychisch instabil, manche sagen sogar: völlig unberechenbar. Als er jetzt vor mir steht, ist er erstaunlich freundlich: "Sie haben den perfekten Tag für Ihren Besuch erwischt, gratuliere. Sonne scheint, Vögel singen, alle happy." Ruckartig dreht er sich um und joggt über den Bahnhofsvorplatz, wo sein Dienstwagen steht. Mitten auf dem Platz.



Wir fahren los. Aus den Boxen schmiert Celine Dions My heart will go on. Radio, denke ich, aber als Faber auf "Wiederholung" drückt, merke ich, dass es eine CD ist. "Endlich kommt mal jemand von der Presse und schreibt auf, wie es wirklich bei uns zugeht", sagt Faber, starrt dabei durch die Windschutzscheibe und wechselt ohne Schulterblick die Fahrspur. Hinter uns ertönt die Hupe eines Lkw wie ein Schiffshorn. "Upsi", sagt er. "Soll der Brummimeier halt die Polizei rufen." Ich ziehe meinen Gurt ein wenig enger.

Erst im Polizeipräsidium atme ich wieder bis in den Bauch. Wir laufen mehrere Gänge entlang, manches erkenne ich wieder. "Da hinten ist das Bad, in dem ihr Kollege ermordet wurde!", rufe ich, sofort ist mir mein Katastrophenenthusiasmus peinlich. Faber verlangsamt seinen Schritt, beugt sich zu mir runter, flüstert: "Wenn Sie das gleich während des Interviews erwähnen, ist die Stimmung im Keller. Wir haben das ein oder andere Sensibelchen im Team, aber das wissen Sie vielleicht?"



Das Herz der deutschen Kriminalistik

Natürlich weiß ich das, deswegen bin ich ja hier: um mir die Arbeit von Deutschlands erfolgreichsten Ermittlerteams anzuschauen. Was macht sie so einzigartig? Sind es ihre unkonventionellen Methoden, ihr detektivischer Spürsinn – und warum ermitteln sie von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich? Dortmund wird nur der Anfang einer langen Reise ins Herz der deutschen Kriminalistik sein.

Vor der Tür des Großraumbüros stoppt Faber: "Ich warne Sie, das hier ist ein großer Kindergarten! Liebesaffären, ungewollte Schwangerschaften, Trotzanfälle, Hochverrat. Wir sind hier wie eine RTL-Vorabendserie, aber wehe, irgendjemand spräche das aus. Gehen Sie schon mal rein, ich hole Kaffee."

Faber ist nicht Helmut Schmidt. Wollen wir du sagen? Nora Dalay, Oberkommissarin

Im Büro hängt ein säuerlicher Geruch in der Luft, Oberkommissarin Nora Dalay sieht von ihrem Schreibtisch auf. "Faber hat wieder heimlich geraucht. Die ganze Nacht lang. Helmut Schmidt durfte das, Faber darf das nicht. Faber ist nicht Helmut Schmidt. Wollen wir du sagen?" Ich nicke überrumpelt und inspiziere die Bilderrahmen auf den verschiedenen Schreibtischen. Sie zeigen Familien, verstorbene Kollegen, Selfies. Alles wie in jedem anderen Büro auch, denke ich.



"Quizfrage!" ruft Nora unvermittelt: "Wie heißt Faber mit Vornamen?" Schweigen. "Na?" – "Peter Knut Elfried", sagt Faber. Er steht plötzlich hinter mir, er muss im selben Moment zur Tür hereingekommen sein. "Sehen Sie", Nora Dalay steht auf, kommt auf mich zu und knufft mich mit dem Ellenbogen in die Seite, "wir sind hier immer für einen Spaß zu haben. Ein positives Arbeitsklima ist uns wichtig."



Faber lacht auf und wischt mit beiden Händen die Bilderrahmen von einem der Schreibtische, sie fallen scheppernd zu Boden, dann setzt er sich auf die Arbeitsplatte. Kaffee hat er keinen dabei. "Faber!", mahnt Nora, aber der winkt ab: "Kollege Arschloch ist doch heute gar nicht da." Ich versuche, die Situation mit einer ersten Frage zu entschärfen: "In welchem Fall ermitteln Sie denn momentan?"