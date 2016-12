Weihnachten bei Oma Hildegard/ein schöner Abschluss vom Jahr, heißt es in einem Hit der deutschen Country-Legende Tom Astor. Der Tatort feiert das Fest der Liebe dagegen seit einiger Zeit mit sich selbst, die Fernsehreihe versucht im Bewusstsein ihrer eigenen Beliebtheit, den Abschluss vom Kalenderjahr bei Produktion und Programmierung mitzudenken. Entweder durch selten oder extravagant leuchtende Sterne am Tatort-Firmament (Weimar, 2013; Murot, 2015). Oder durch Folgen, die auf Weihnachten Bezug nehmen wie die Saarbrücker Episode Weihnachtsgeld von 2014, die am Ende die Weihnachtsgeschichte aktualisierte, indem eine Maria mit italienischem Hintergrund und ein lokaler Jupp in einem Stall einen Jesu zur Welt brachten.

Die aktuelle Münchner Folge Klingelingeling (BR-Redaktion: Stephanie Heckner, redaktionelle Mitarbeit: Lucia Vogdt, Degeto-Redaktion: Birgit Titze) spielt Lukas 2, Vers 1 bis 20 weniger klassisch durch. Es gibt auch hier ein Kind, das bestimmt nicht unbefleckt empfangen wurde; der mögliche biologische Vater bleibt aber unerwähnt. Und das Kind wird, wie in der Bibel, an einem dafür nicht vorgesehenen Ort zur Welt gebracht ("denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge"), einer Waschküche.



Ivo und Franz spenden nichts

Mutter ist die Bettlerin Tida Dablika (Mathilde Bundschuh), die das Kind ihrer Schwester Anuscha (Cosmina Stratan) anvertraut, als sie geschwächt auf der Straße zusammenbricht und der Notarztwagen kommt. Allerdings, und da lässt das Buch von Dinah Marte Golch schon früh alle Hoffnungen aus der Weihnachtsgeschichte fahren, stirbt das Kind bald – der Gerichtsmediziner Steinbrecher (Robert Joseph Bartl) führt ein Bündel an Ursachen für den Tod an.

Drumherum gibt's einen bibeladäquaten Diskurs über Almosen. Klingelingeling schaut hinter die Kulissen des organisiert-kriminellen Bettelns, was vorne, auf der Bühne den Ivo (Miroslav Nemec) und den Franz (Udo Wachtveitl) stellvertretend für uns Zuschauer vor die Frage stellt, wie tief die "gebende Hand" (Peter Sloterdijk) in die Tasche greifen soll, wenn sich vor ihr ein Gefäß auftut, in das Geld geworfen werden kann. Der wunderbare Assistent Kalli Hammermann (so proper ist nur das Bairische: Ferdinand Hofer), der zu aller Loveliness der Figur jetzt auch noch im Polizeichor singt auf der Weihnachtsfeier, amüsiert sich jedenfalls über Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, dass der Ivo und der Franz nichts spenden.

Man kann am Bettelthema gut sehen, dass Buch und Regie sich unterscheiden: Der Einblick ins Geschäftsgebaren der Bettelmafia ist relativ aufschlussreich, weil nicht nur an Einzelschicksalhorror interessiert, sondern an einer Beschreibung von Strukturen. Es wäre für die Handlung freilich noch ein wenig aufregender gewesen, wenn gewisse Motive detaillierter erzählt worden wären: Wie funktionieren Repression und Belohnung über Liquid Ecstasy und Gewalt hinaus, wenn es für den jungen Stutzer mit den schwarzen Locken sinnvoll erscheint, die Kollegin zu verraten, die das Versteck von Anuscha kennt. Und was bewegt den als Figur blassen Busfahrer Bernauer (Florian Karlheim), Tida bei sich zu verstecken, statt sie dem Bettelmafia-Manager Radu Stelica (Florin Piersic jr.) auszuliefern?