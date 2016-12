Am 26. Februar 2017 findet die nächste Oscar-Verleihung statt. Auch der deutsche Film Toni Erdmann könnte dann zu den Nominierten gehören. Denn das Werk von Regisseurin Maren Ade zählt zu den neun Favoriten der fremdsprachigen Filme, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences jetzt in Los Angeles bekannt gab.

Der Film mit den beiden Hauptdarstellern Peter Simonischek und Sandra Hüller beschreibt die schwierige Beziehung zwischen einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin und ihrem stets zu Scherzen aufgelegten Vater, einem Sozialromantiker der 68er-Generation. Dieser versucht als sein Alter Ego Toni Erdmann, mit Perücke und falschen Zähnen das Herz seiner Tochter zurückzugewinnen – und geht dieser während ihrer Arbeit gehörig auf die Nerven.

Noch steht nicht fest, ob die Tragikomödie wirklich bei der nächsten Oscar-Verleihung antritt. Die amerikanische Oscar-Academy wählt aus den nun neun Vorschlägen für den besten fremdsprachigen Film in einem zweiten Schritt fünf Kandidaten aus. Die Bekanntgabe der fünf Nominierten erfolgt am 24. Januar 2017. Unter den Favoriten sind auch das iranisch-französische Drama The Salesman und die kanadisch-französische Produktion Einfach das Ende der Welt.

Toni Erdmann hatte bereits am Samstag bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises große Erfolge gefeiert – der Film wurde mit insgesamt fünf Preise prämiert, darunter der für den besten Film und die beste Regie. Das Werk ist auch für einen Golden Globe nominiert. Die Golden Globes werden am 8. Januar verliehen. Die begehrten Filmpreise gelten auch als wichtiges Stimmungsbarometer für die Oscar-Verleihung.