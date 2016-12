"Dahhhling" – so nannte Zsa Zsa Gabor alle acht (nach anderen Zählungen neun) Ehegatten und die Männer, denen sie sonst so begegnete. Das waren einige. Zu ihren berühmtesten Affären zählten Sean Connery und Richard Burton. Auch wenn Gabor zum Teil mehrere Filme im Jahr drehte, blieben nur wenige davon in Erinnerung: Lili, Moulin Rouge oder Staatsfeind Nr. 1. Später war sie vor allem in Fernsehproduktionen zu sehen oder hatte Cameo-Auftritte in Filmen. Im Alter von 99 Jahren starb die Schauspielerin in Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts.