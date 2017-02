Die Berlinale ist vorbei. Am Samstagabend werden nur noch die Bären verteilt. "Ach", kann man jetzt seufzen, "Schön war's". Wie bitte?, mag da denken, wer in den vergangenen zehn Tagen ausschließlich gelesen oder aufgeschnappt hatte, dass der Wettbewerb dieser 67. Berlinale leider so mau wie schon lange nicht mehr war. Stimmt schon: kein Meisterwerk, nirgends. Und besonders hart hat es jene deutschen Cinephilen getroffen, die ins Kino gehen wie andere zu einem WM-Spiel: um das deutsche Team gewinnen zu sehen. Sehr schwierig dieses Jahr. Und möglicherweise wäre es besser gewesen, ein Film wie Helle Nächte des aufrichtig geschätzten Thomas Arslan wäre schon in der Vorrunde ausgeschieden. Trotzdem ist die Berlinale noch immer ein Filmfest und das kann man jetzt auch mal auf der zweiten Silbe betonen. Denn die gab es auch: geglückte Szenen im Festivalpalast am Potsdamer Platz.

An etlichen davon trägt die britische Filmemacherin Sally Potter Schuld. Ihr Schnellfeuergefecht The Party in zwei Räumen mit Küche und Bad ist sehr scharf, sehr treffend. Nichts ist vor ihrem Witz sicher: weder der Postpostfeminismus, noch das britische Gesundheitssystem, noch die Demokratie und schon gar nicht die Männlichkeit. Unter dem Eichenparkett des Londoner Townhouses reißt sie Abgründe auf, in die alle sieben Protagonisten (zuzüglich eines anonymen SMS-Texters) hinabstarren werden. Janet (Kristin Scott Thomas) ist gerade zur Ministerin ernannt worden, das will sie nun mit ihrem Mann (Timothy Spall) im engsten Kreis ihrer Freundinnen (Patricia Clarkson! Cherry Jones!) und Freunde (Bruno Ganz als The German Gottfried) feiern. Die haben an diesem Abend jedoch noch ganz andere Ankündigungen zu machen.



Berlinale - "The Party" (Ausschnitt) © Foto: Berlinale

Boulevard sei das, krittelten manche. Doch im Gegensatz dazu beruht The Party nicht bloß auf Verwechslungen, ulkigen Zufällen oder unwahrscheinlichen Übertreibungen. Ähnlich wie 2011 Roman Polanskis Der Gott des Gemetzels äzt vielmehr clevere Satire die dünne Firnis der Zivilisation weg, bis Besserwisserei, Neid, Eifersucht, Rache wieder prächtig zu sehen sind. Gäbe es auf der Berlinale einen Team-Bären, dieses Schauspielerensemble hätte ihn – in nur 71 Minuten – abgeschossen.

Aus purer Lust

Auf der anderen Seite der Wohlstandsgesellschaft lebt Félicité. Die Kongolesin singt nachts in einer Bar in Kinshasa. Nach einem schweren Unfall versucht sie das Geld für die Behandlung ihres Sohnes im Krankenhaus zusammenzubekommen. Die Protagonistin in Félicité ist eine der stärksten, unabhängigsten Frauenfiguren dieser Berlinale. Nichts, so scheint es, kann sie von dem schier unmöglichen Vorhaben abbringen, die 1.000 kongolesischen Francs zusammenzubekommen: keine ihrerseits verzweifelten Nachbarinnen, keine miesen Kneipenbesitzer, die den Lohn schuldig bleiben wollen, keine sich hinter ihren Gartenmauern verschanzenden Reichen. Véro Tshanda Beya spielt diese aufrechte, beharrliche, unabhängige Frau sehr überzeugend und macht Félicité zu einem der wenigen Wettbewerbsfilme, der das Versprechen von Kino einlöst: in fremde Welten zu verführen.

Überhaupt, die Frauenfiguren dieses Jahrgangs: wow! Da wäre – zweitens – auch noch zu nennen Agnieszka Mandat, die in der polnischen Literaturverfilmung Pokot / Fährte von Agnieszka Holland ein altes Weib spielt, das eine recht fundamentalistische Einstellung zum Tierschutz hat. Der Film ist leider an vielen Stellen zu explizit und nimmt ihm so das Schillern. Aber Mandat treibt es in der Hauptrolle herrlich bunt mit all jenen, die ihr dummerweise in die Quere kommen und den Fehler begehen, sie nicht ernst zu nehmen. Und aus purer Lust auch mit gleich zwei alten Männern.

Sinnlich, eigensinnig, durchaus fantastisch

Und drittens natürlich Daniela Vega, die dem Film Eine fantastische Frau seinen Titel verlieh. In dem chilenischen Drama geht es um eine Transgender-Frau, die nach dem plötzlichen Tod ihres Geliebten um ihre Würde und ihr Recht auf Trauer kämpft. Und wie! Vegas Darstellung ist sinnlich, eigensinnig, durchaus fantastisch.



Kommen wir zu den Männern. Das wird knapper. Der Wettbewerb bot ihnen aber auch die weniger interessanten Rollen. Aufgefallen (positiv) ist Stellan Skarsgård in Volker Schlöndorffs Rückkehr nach Montauk. Schlöndorff hat damit quasi ein neues Genre erfunden: das der autobiografischen Literaturverfilmung. Skarsgård spielt darin zugleich das Alter Ego von Max Frisch wie jenes von Schlöndorff. Vielleicht erklärt das auch schon den Namen dieser Figur: Max Zorn. Jedenfalls gibt Skarsgård eine selbstgefällige Nulpe, die nachts bei einer ehemaligen Flamme auftaucht (immerhin niemand Geringeres als Nina Hoss) und denkt, sie freue sich. Womöglich, weil er doch jetzt ein erfolgreicher Mann ist.