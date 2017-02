"Ich könnte die Stimme meiner Generation sein", sagt Hannah Horvath. Aber wie soll diese Stimme sprechen, wenn ihre Eltern sie nicht länger finanzieren wollen? Anstatt zu akzeptieren, dass man mit Mitte 20 vielleicht mal selbstständig werden könnte, hält Hannah ihren Eltern eine Grundsatzrede. Und knöpft ihnen am Ende noch ein paar letzte Dollar ab. Folge 1, Staffel 1 von Girls.

Ist das wirklich erst fünf Jahre her? Jetzt, da die letzte Staffel der HBO-Serie im US-Fernsehen anläuft, muss man anerkennen: Hannah Horvath hatte recht. Oder war es Lena Dunham? Die Autorin und ihre Serien-Protagonistin schienen im Laufe der rund 50 Folgen von Girls zu einer Person zu verschmelzen, zur Vorzeigevertreterin der Millennials. Jener Taugenichtse, die aufgrund unglücklicher Umstände (elterliche Verhätschelung, Alkopops, Handysucht) ihr Dasein als 30-jährige Kinder in den Metropolen der westlichen Welt fristen.



Girls machte sie zum Gegenstand eines TV-Experiments. Ausgangsfragen: Wie lustig kann eine Serie sein, wenn sie die Selbstverwirklichungskrämpfe ihrer Heldin so ernst nimmt, als ginge es um Leben und Tod? Und guckt das überhaupt jemand, wenn die Heldin gar keine Heldin ist, sondern eine schwer erträgliche Narzisstin, die höchstens an guten Tagen so etwas wie Anstand oder soziales Gespür erkennen lässt?

Hannah gehörte nicht zu den Antihelden, auf die sich das US-Fernsehen seit einigen Jahren spezialisiert hat. Kein evil genius wie Walter White in Breaking Bad, keine erbarmungslose Eiskönigin wie Claire Underwood in House of Cards. Hannah besaß eine andere böse Superkraft: Sie kitzelte die gemeinsten Gedanken aus einem heraus, die man sich beim Schauen von Girls machen konnte – und brachte einen dazu, sich über die eigene Gehässigkeit zu ärgern. Manchmal hätte man Hannah gern den vorlauten Mund verboten, meistens wollte man sie scheitern sehen. Kaum eine Folge verging, ohne dass man dachte: Zimtzicke! Schreckschraube! Mistvieh! Mit dem Abspann kam zuverlässig die Erkenntnis, dass die Serie einen mal wieder drangekriegt hatte.

Selten klang heiße Luft witziger

Girls war das Gegenteil von Fremdschäm-Fernsehen. Wie keinem anderen TV-Projekt der letzten fünf Jahre gelang es der Serie, einem als Zuschauer die eigene Befangenheit und Intoleranz, oft auch den eigenen Sexismus vor Augen zu führen. Dinge also, für die man sich als vermeintlich verständnisvoller, aufgeklärter Beobachter schämen sollte. Man ertappte sich bei großmütigen Seufzern, wenn das Serien-Ensemble aus Nicht-Sympathieträgerinnen seine Nicht-Themen verhandelte. Man rollte mit den Augen, wenn Hannah/Lena ihren laut Eigenauskunft sechs Kilo zu schweren Körper wieder einmal in einer endlosen Abfolge von für Fernsehverhältnissen revolutionär unvorteilhaften Nacktszenen präsentierte.

Worum ging es überhaupt in Girls? Um noch weniger als in Seinfeld, vordergründig betrachtet. Hannah und ihre drei besten Freundinnen lebten in den Tag hinein, redeten aneinander vorbei, verkackten ihre Vorstellungsgespräche, schoben einander die Männer zu und demonstrierten ein unfehlbares Talent dafür, jeden Blick und jede Bemerkung im Coffeeshop ihrer Wahl auf sich selbst zu beziehen. Selten klang heiße Luft witziger als in den Girls-Dialogen. Nirgendwo erschienen die sogenannten Erste-Welt-Probleme schwerwiegender als im entzauberten New York der Serie.