23.30 Uhr: Guten Abend und herzlich willkommen zur 89. Verleihung der Academy Awards, der vielleicht letzten in der Geschichte der Menschheit, wenn wir Pech haben, oder aber der letzten in der Ära Trump, wenn wir Glück haben. Es wird angesichts dessen, lassen wir uns darüber von der aggressiven Fröhlichkeit der nun beginnenden Pro7-Übertragung nicht hinwegtäuschen, nichts so sein, wie wir es aus den Jahren zuvor kennen.



Uns erwartet kein mit etwas mehr Bombast produzierter ZDF-Fernsehgarten, sondern nichts weniger als der Feldgottesdienst einer liberalen Gesellschaft, die sich im Kampf mit ihrer eigenen Regierung befindet. Es geht um die Verteidigung der Grundrechte, nicht zuletzt der Freiheit der Kunst in Zeiten des sich bahnbrechenden Faschismus.



Es geht auch um die Frage: Wer hat das Primat über unsere Albträume – die Regisseure, Drehbuchautoren und Schauspieler oder der US-Präsident? Werden sie Popcornkino bleiben oder per Dekret sukzessive in die Realität übersetzt? Heute Abend werden wir Hollywood einmal nicht als Industrie erleben, die uns eine Transformers-Fortsetzung nach der anderen in den Rachen stopft, sondern in seiner edelsten Erscheinungsform: Als Bastion der Aufklärung.



Vielleicht ist das eine gute Nachricht, man muss sich ja an irgendetwas festhalten. Wie auch immer: Es wird politisch, liebe Leser. Um mit Oscarpreisträgerin Bette Davis zu sprechen: "Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night."