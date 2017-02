Die Regisseure der fünf für den Auslands-Oscar nominierten Filme haben ein "Klima des Faschismus" in den USA beklagt. "Führende Politiker" säten Furcht, indem "sie uns nach Geschlechtern, Hautfarben, Religionen und Sexualitäten trennen", heisst es laut einem Bericht der New York Times in einer gemeinsamen Erklärung. Unterzeichnet wurde das Statement von der deutschen Filmemacherin Maren Ade (Toni Erdmann), dem iranischen Regisseur Asghar Farhadi (The Salesman), dem Dänen Martin Zandvliet (Land of Mine), Hannes Holm aus Schweden (A Man Called Ove) und dem australischen Regisseur-Duo Martin Butler und Bentley Dean (Tanna).

Die sechs Filmemacher erklärten, der Auslands-Oscar sei Menschen gewidmet, die sich für die Förderung von Eintracht und Verständigung einsetzten - egal wer den Preis gewinnen werde. Filme hätten die Kraft, die Angst der Menschen voreinander zu schwächen. "Wir glauben, dass kein anderes Medium die Macht hat, einen tiefen Einblick in die Probleme anderer Leute zu ermöglichen und Gefühle der Distanz in Neugierde, Empathie und Mitgefühl umzuwandeln – selbst gegenüber denjenigen, die uns als Feinde vorgestellt wurden", zitiert die New York Times aus dem Schreiben.



Farhadi hat angekündigt, die Oscar-Verleihung zu boykottieren. Damit reagierte der Iraner auf den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für sieben überwiegend muslimischen Länder, darunter Iran. Das umstrittene Dekret wurde inzwischen gerichtlich blockiert.