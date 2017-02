Die Drehbuchautorin Susanne Schneider, die auch für den Tatort schreibt, hat neulich in der taz erzählt, dass der im deutschen Fernsehen so beliebte Krimi Vorteile für ihre Arbeit habe: "Es hat einen Mord gegeben, und der muss aufgeklärt werden – damit hat man schon mal die Wirbelsäule, um die herum man seine Geschichte bauen kann." Was bei Nichtkrimis folglich nicht so ist. Schneider: "Wenn man ins freie Feld rausschwimmt, etwa ein Drama oder – noch größere Kunst – eine ­Komödie schreibt, dann fehlt diese Sicherheit."

Nun könnten Genre-Arithmetiker versuchen auszurechnen, um wie viel einfacher die "noch größere Kunst" Komödie wird, wenn sie sich als Krimi ereignet. Bei der Erklärung für die Langeweile, die vom Weimarer Tatort: Der scheidende Schupo (MDR-Redaktion: Sven Döbler) ausgeht, wird das allerdings kaum helfen. Die müsste man woanders suchen – bei den deutschen Schwierigkeiten, lustige Filme zu drehen.

Wie bei den drei Weimarer Folgen zuvor stammt das Drehbuch von Murmel Clausen und Andreas Pflüger. Der Begriff von Komik, den die beiden pflegen, ist überschaubar. Er basiert auf dem merkwürdigen Selbstbewusstsein, dass etwas schon komisch ist, wenn man sich nur so fühlt. Viele Szenen, die Regisseur Sebastian Marka hier auflöst, leben von der frotzelnden Erwartungshaltung, dass gleich etwas Witziges passieren wird: weil es doch der Spaß-Tatort aus Weimar ist, weil Nora Tschirner (als Kira Dorn) und Christian Ulmen (als Lessing) mitspielen, weil die Folge doch schon so lustig heißt – Der scheidende Schupo. Meistens passiert aber gar nichts Witziges, und man kommt sich vor wie im Schülertheater.

Der Schupo heißt Lupo

Die Botschafter des komischen Selbstverständnisses sind im Weimarer Tatort eben die Namen. Die Folgentitel generieren Alliterationen mit putzigen Wörtern (Der irre Iwan, Der scheidende Schupo). Der Schupo heißt Lupo (Arndt Schwering-Sohnrey) und eigentlich Ludwig Maria Pohl. Leicht überkandidelt, ein Männer- und ein Frauenname – und fertig ist das, was in Weimar als Gag tragen soll; in dieses Register gehört übrigens auch, eine Pflanze mit lateinischem Namen anzusprechen. Eine andere Figur heißt Olga Kruschwitz (Carmen-Maja Antoni), deren Sohn Ringo (Florian Panzner). Der Witz ist nun: Diese Figuren heißen komisch, sie sehen im Fall von Antoni und Schwering-Sohnrey vielleicht aus, als ob sie komisch sein könnten – sie sind es aber nicht.

Selbst die wenigen Attribute, die die Figuren lustig machen sollen – Lupo trinkt nur Kakao, Olga Kruschwitz raucht wie ein Schlot, Ringo hat eine dämliche Tätowierung auf der Hand –, stehen am Ende immer im Dienst einer aberwitzigen Informationslogistik: dass der Kakao vergiftet worden sein könnte, dass sich am Ort der Giftproduktion ein Zigarettenstummel findet, dass man Ringo an der Tätowierung in einem Kinderfilm wiedererkennen kann – worüber man auch nicht länger nachdenken darf, weil das dann alles keinen Sinn mehr macht, die tätowierte Kinderhand, der Kinderfilm.



Die Geschichte um einen wirren Erbschaftsstreit in einer Porzellanfabrik ist keine Komödie, sondern ein uninspirierter Kriminalfall, der sich zu Tode verwaltet. Für jede Wendung wird eine Erklärung vorgelegt wie ein Handout, damit bewiesen werden kann, dass alles mit richtigen Motivationen zugegangen ist.

Diese Erzählweise ist im Tatort geläufig, wenn nicht der Standard – so exzessiv wie in Der scheidende Schupo wird aber auch nicht alle Tage erklärt. Der Film scheint auf das Abnahmegespräch mit der verantwortlichen Fernsehredaktion hin geschrieben worden zu sein; als würde man eine Checkliste für einen vermuteten Zuschauer durchgehen, der alles nachvollziehen können muss.



Daraus wird dann ironischerweise ein völlig unfilmischer Film, in dem niemand mehr handelt, sondern alle sich immer nur erklären: Bei jeder neuen Entwicklung wird eine neue Begründung aus dem Off gezerrt, die für die nächsten fünf Minuten befriedigen soll. So entstehen keine Charaktere und Beziehungen, so kriegt man immer nur ausgedachte Ausreden aufgesagt. Der Unfalltod des zeugungsfreudigen Porzellanfabrikpatriarchen findet zum Beispiel komplett im Hintergrund der Erzählung statt, obwohl er dramaturgisch für den Fall gleich mehrfach von Bedeutung ist.

Dorn und Lessing wirken in diesem Setting wie Talkmaster, die das Gespräch am Laufen halten. Besonders witzig sind sie nicht, auch wenn sie von Nora Tschirner und Christian Ulmen gespielt werden. Es gibt kein richtiges Verhältnis, keine Spannung zwischen den beiden: Sie sollen ein Paar sein, könnten genauso gut aber als Geschwister, Freunde, Kollegen durchgehen. In Münster sind die beiden Hauptfiguren ein Schnösel und ein Kleinbürger, zwischen denen ein gesellschaftliches Gefälle herrscht, das immer wieder komisch vermessen werden kann. Das ist nicht die einzige Art, Witze zu machen, aber es ist immerhin eine.