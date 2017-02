Die deutsche Tragikomödie "Toni Erdmann" hat einen Tag vor der Oscar-Verleihung einen begehrten Indie-Preis gewonnen. Regisseurin Maren Ade nahm den Independent Spirit Award für den besten internationalen Film am Samstagnachmittag (Ortszeit) im kalifornischen Santa Monica entgegen. Ihr Film ist auch unter den Oscar-Anwärtern in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film".

Es sei eine große Ehre, diesen Preis zu gewinnen, sagte Ade in ihrer Dankesrede. Sie sei stolz darauf, hier als weibliche Regisseurin zu stehen. "Das ist immer noch nicht normal genug", sagte Ade mit Blick auf die geringe Zahl von Filmemacherinnen, die für Regiepreise nominiert werden. Neben "Toni Erdmann" waren unter anderem die Filme "Aquarius" (Brasilien) und "Chevalier" (Griechenland) im Rennen.

Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. Sie werden traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala in einem Festzelt am Strand von Santa Monica verliehen.

Das Drama "Moonlight" sicherte sich am Abend gleich sechs Preise, darunter für den besten Film. Zudem wurde der Film des Regisseurs Barry Jenkins für die Ensemble-Besetzung mit dem Robert-Altman-Sonderpreis ausgezeichnet. Als beste Schauspielerin wurde die Französin Isabelle Huppert für ihre Darbietung in "Elle" geehrt. Sie setzte sich gegen Natalie Portman und Annette Bening durch.

Die Feier am Strand vom kalifornischen Santa Monica hatte eine starke politische Komponente. Casey Affleck, der für seine Hauptrolle in "Manchester by the Sea" mit einem Spirit Award als bester Darsteller geehrt wurde, bezeichnete die Politik der Regierung von Präsident Donald Trump als "abscheulich" und sagte ihr eine kurze Halbwertszeit voraus.