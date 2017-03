Ein einfacher, aber wirkungsvoller Kniff: Wucht und Dynamik leiht sich der Kölner Tatort: Nachbarn (WDR-Redaktion: Götz Bolten) bei Pharrell Williams' Smash-Hit Happy. Zwölf Sekunden liegen als Trenner zwischen der legendären Tatort-Vorspannmusik und den ersten Klängen von Happy, und auch wenn die Bilder eines rennenden Mädchens und anfeuernden Vaters, von cheerenden Girls und schließlich auf Zeitlupe gestellten Nachbarschaftsszenen sich dem Takt des Liedes verweigern (das doch so viele Leute weltweit zu Bewegung animiert hat, wie das nur ein Global Hit kann) – dem Reiz von Williams' Song kann man sich schwer entziehen.

Unorthodoxer Auftakt

Und so geht es beschwingt und frohgemut in diese Folge. Ein Vorteil, den das deutsche Fernsehen gegenüber dem deutschen Kino hat – dort hätten die Rechte für Happy in dieser Länge Unsummen gekostet, hier tut es die Gema-Meldung. Nachbarn macht von dem Luxus dann noch mal Gebrauch, wenn Anne Möbius (Birge Schade), die trauernde Geliebte des Toten Holtkamp, ihre zurückgelassene Leidenschaft in einen Soloschwof zu Bruce Springsteens Hungry Heart pumpt.

Der, wie der Sportreporter zu sagen pflegt, unorthodoxe Auftakt mit der Happy-Soundtapete erfüllt in der ersten Tatort-Folge von Drehbuchautor Christoph Wortberg (Expertinnen kennen ihn als Frank Dressler aus der Lindenstraße) noch einen anderen Zweck: Zu den Klängen wird das überschaubare Feld markiert, in dem die Kommissare die nächsten 90 Minuten vor allem verbringen werden – eine Einfamilienhäusergegend, in der vier Parteien in den Fall verwickelt sind.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Zum einen der Unsympath Holtkamp als ermittlungsstiftende Leiche, zum Zweiten dessen Geliebte Anne Möbius, deren Vertretergatte (Stephan Grossmann) sich bei Anwesenheit eh lieber mit der Bartagame beschäftigt. Zum Dritten der Anfeuervater (Werner Wölbern) mit Enkelin Mira (Lena Meyer) und Stieftochter Sandra (Claudia Eisinger), die wiederum Kind und Ex-Freundin von, zum Vierten, Hi-Fi-Ladenbesitzer Jens Scholten (Florian Panzner) sein sollen, der mit Frau Hella (Julia Brendler) noch eine weitere Tochter hat.

Diese Setzung wirkt im ersten Moment zwar irritierend, weil allerhand Personal kennengelernt und auseinandergehalten werden muss. Sie sorgt aber im Laufe des Films für eine gewisse Verdichtung der Charaktere – die Figuren müssen immer wieder besucht und neu angeschaut werden und hinterlassen so doch einen größeren Eindruck als in ARD-Sonntagabendkrimis, in denen Verdächtigen fix ein paar mögliche Motive umgehängt werden. Außerdem ist, wie sich herausstellt, dem Mord an Holtkamp noch ein weiterer Verlust in der Nachbarschaft vorausgegangen – der der Sandra-Mutter und Anfeuervater-Frau, was der Geschichte eine gewisse Tiefe verleiht.