Zum Lieblingsthema unserer achtsam-gemütlichen ARD-Sonntagabendkrimi-Plauderrunde hier (#realismus) gibt es im Berliner Tatort: Amour Fou (RBB-Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla) eine interessante Szene. Der vermeintliche Hinterbliebene und, auch mal schön, professionelle Erbe Armin (Jens Harzer) erzählt von den Angriffen homosexuellenfeindlicher Teenager auf ihn und seinen Lehrer-Mann, ein Paar, das sich um den aus bildungsfernen Verhältnissen stammenden Schüler Duran (Justus Johanssen) kümmerte. Und davon, dass die Gesetzeshüter in solchen Fällen (angezündetes Auto, Drohungen) eher nicht so zum Freund und Helfer taugten: "Wenn die Polizei hier war, hat die zuerst unsere Personalien aufgenommen, gefragt, was der Minderjährige hier macht."

Ein Satz des Drehbuchs (Christoph Darnstädt), der sich plausibel macht, weil man doch immer wieder Berichte liest über die Ignoranz von – nicht allen, aber welchen – Polizisten gegenüber Lebenswelten, die vom eher schlicht-deutschen Normbegriff abweichenden: von Racial Profiling oder auch dem arg gebremsten Ermittlungseifer angesichts neonazistischer Jugendkulturen.

Bei der Armin-Erklärung klingelt also was – das Lustige an der Situation ist aber, dass er die Klage über ignorante Polizisten niemand anderem mitteilt als: Polizisten. Aber dass man als Zuschauerin nie auf die Idee käme, dass die racial profilenden, bei Neonazi-Attacken übertrieben gemächlich antrabenden Polizisten etwas mit den Polizistinnen zu tun haben könnten, die hier Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) heißen.



Ein Unterschied, der die Trennung von Kunst und Leben anschaulich macht. Karow und Rubin sollen zwar Polizisten sein, fungieren aber als Moderatoren, die das Publikum durch ihren Fall leiten. Wobei es natürlich denkbar und eine ordentliche Herausforderung wäre, einen Tatort-Kommissar auch mal als ignorant zu entwerfen – das hieße aber, Identifikationsfigur und Unsympath zugleich zu sein. In Dortmund mit Homo Faber (Jörg Hartmann) gelingt das kaum, weil Faber trotz seiner ganzen Asozialität Chef im Ring ist. Vermutlich wäre Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster momentan state of the art auf diesem Feld.

Zu den eigenen Gesetzen des ARD-Sonntagabendkrimis gehört auch, dass er immer wieder bei Null anfängt, die Figuren sich mit jedem neuen Fall, jedem neuen Drehbuch, jeder neuen Regie neu interpretieren lassen müssen wie Goethes Faust auf allen Bühnen. Ist manchmal mühsam, führt in Amour Fou aber zur bislang besten Geschichte des immer noch recht neuen Berliner Teams. Der Fall um den vermeintlich toten Lehrer ist recht spannend, weil er im Umfeld eben von Homosexuellenfeindlichkeit und – noch mal – vermeintlichem Missbrauch stattfindet, sich aber recht bald als Tat des merkwürdigen Hinterbliebenen herauszustellen scheint.

Jens Harzer in seinem aufdringlich-jammerigen, dabei immer auch schnöselig-diabolischen Tonfall ist als angeblicher Witwer eine Spitzenbesetzung; er hält beide Möglichkeiten offen. Außerdem wird die Geschichte bedingt von zwei Variablen – dem falschen Missbrauchsvorwurf durch Durans Freundin (Lisa Vicari), die den Lehrer loswerden will, und dem das Süppchen seiner Eifersucht kochenden Stipe (Aaron Hilmer), der wiederum Duran loswerden will, damit sich dessen Freundin in ihn verlieben kann. Das macht die Sache nebulös.



Vom Anscheißerzwang nichts geblieben

Diskutieren könnte man, ob es nicht aufregender gewesen wäre, würde man als Zuschauer von den ganzen Händeln mehr sehen statt sie durch die Ermittlung nach und nach erklärt zu kriegen. Auch wenn die Kommissare dann nicht so oft im Bild wären. Die Regie von Vanessa Jopp ist unabhängig davon zu loben, denn sie hängt – Stichwort: permanente Neuinterpretation – die ganzen Aufgekratztheiten, mit denen der Berliner Tatort sich anfangs wichtig machen wollte, ab wie eine Zwischendecke die Drei-Meter-nochwas Raumhöhe in der Altbauwohnung: So flüsternd ruhig und aufs Wesentliche konzentriert sind Rubin und Karow noch nicht zu Werke gegangen, und es steht ihnen gut. Vom Anscheißerzwang Karows ist nur das halbsardonische "Haben Sie heute Abend schon was vor?" gegenüber Assistentin Anna (Carolyn Genzkow) übriggeblieben.

Von der Vorgeschichte Karows, die sich durch die ersten vier Folgen mit großem "Trara" (Fritz von Thurn und Taxis) geschleppt hat als dick geplanter Aufreger, erkennt man dagegen fast nichts mehr wieder. Nur die Homosexualität, die hier Grenzbereiche des Ermittelns touchiert, wenn nicht überschreitet (ein Kommissar kann natürlich nicht mit einem Verdächtigen nach Hause wie mit einem x-beliebigen Flirt). Karows Schwulsein merkt man aber vor allem an, dass es auf den ARD-Sonntagabendkrimi-Diskurs hin gedacht war, dass es darum ging, der Erste Soundso zu sein in 45 Jahren Tatort, statt einfach nur einen Kommissar zu haben, der eben schwul ist. Aber vielleicht bessert sich das ja in den nächsten Folgen, im Grunde geht es jetzt erst richtig los in Berlin.