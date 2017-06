In der FAS vom vergangenen Sonntag hat Mark Siemons den Tatort als Büroparabel beschrieben. Als Erzählung, deren Reiz darin besteht, dass man Ermittlern dabei zuschaut, wie sie private Probleme und ihre Arbeit gebacken bekommen: "Je mehr es draußen in der Gesellschaft und drinnen im Leben drunter und drüber geht, desto notwendiger soll die Institution sein, die alles zusammenhält, das Büro."

Der Text reizt zwar zum Widerspruch, weil der Tatort häufig schlampig-grobianische Versionen vom Büroleben erzählt (und keine Landschaften gesellschaftlicher Hierarchien beschreibt wie Mad Men) und in seiner Heterogenität, seinem Immer-wieder-Neu kaum konsistente Charakterisierungen zulässt (Beispiel München kürzlich: in einer Folge sind der Franz und der Ivo kurz vor dem Ende und in der nächsten herrscht wieder Love is in the Air). Aber die Idee hat etwas: Man schaut den ARD-Sonntagabendkrimi, gerade um zu sehen, wie das häufig bemäkelte Private-Probleme-Gehabe der Ermittlerinnen in Einklang gebracht wird mit der Arbeit. Der erste Kommissar, an dem das exzessiv betrieben wurde, war schließlich kein Geringerer als Publikumsdarling Schimanski/Götz George.

So gesehen ließe sich der Tatort, dieses schwer zu fassende Etwas unter den deutschen Fernsehsendungen, definieren als eine von wechselnden Regisseurinnen und Drehbuchautoren bewerkstelligte ständige Neuinterpretation von Kommissarsfiguren in ihren privat-professionellen Beziehungen. Der Dresdner Fall Level X (MDR-Redaktion: Adrian Paul) bietet diesbezüglich reizvolles Ausgangsmaterial. Martin Brambachs Revierleiter Schnabel ist ein komischer Vogel, der als hängende Spitze gut positioniert ist hinter den eigentlichen Agentinnen der Handlung: Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski). Dazu kommt der hübsch subtil um seine Anerkennung (und die Ladies) buhlende IT-Ingo (Leon Ullrich).

Schön ist, dass man die beiden Kommissarinnen unterscheiden kann, dass sich vor allem Sieland über Schnabels Schrulligkeiten mokiert, während Gorniak die Technologie- und Gegenwartsferne ihres Chefs einigermaßen schnurz zu sein scheint. So fängt Charakterisierung an, dass der Gesamttext nicht wie Essen in der Mensa auf die verschiedenen Teller verteilt wird, sondern es eine Rolle spielt, wer welchen Happen abbekommt.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Für die Gegenwartsskepsis, die Brambach komödiantisch moduliert ("Kann nicht jemand dieses verdammte Internet einfach wieder abschalten? 'Ham doch vorher auch gelebt"), ist Level X wie gemacht. Die Geschichte von Richard Kropf (einem Drittel des Autorentrios der weithin gemochten Serie 4 Blocks) erzählt von Youtube-Stars zwischen Selbstverwirklichung und kommerzieller Kontaminierung, borgt sich also etwas von dem Konflikt, der seinerzeit als Unge versus Mediakraft publik wurde. Dazu kommen Kollegenneid (Wilson Gonzales Ochsenknecht), Investigationswille im Medikamente vertickenden Ärztemilieu und eine Vergewaltigung, um das Feld an möglichen Verdächtigen weiträumig abzustecken. Gregor Schnitzler inszeniert mit Zug zum Eindrucksvollen, trägt dafür aber auch die Designerkleider der vorvorletzten Saison auf: Mittlerweile gab es so viele Verhörräume zu sehen in ARD-Sonntagabendkrimis, dass man sich freute, wenn mal einer dabei wäre, der nicht so dramatisch auf superschickes Nichts-als-schwarz machen müsste. Und die Verzweiflung am Schluss in eine Zeitlupe zu sperren, ist ebenfalls kein sonderlich origineller Versuch, noch mal ein paar Gefühle hochzufahren.

Immerhin: Der ganze "Die Jugend von heute"-Komplex ist nicht so peinlich und lieblos erzählt, wie man es erwarten könnte, wenn ein öffentlich-rechtliches Format in der Abhängigkeit von lauter Mitredern und antizipierten Ansprüchen sich über ein Phänomen unserer Tage beugt. Etwas unangenehmer, wenn auch im üblichen Maße, tritt dagegen der Schematismus der kommissarsgetriebenen Kriminalfallbegehung zutage, der nie variierende Rhythmus der Ermittlerauftritte.

Salamitaktik und Tricks zum Spannungsschinden

Dass die Kommissare laufend im Bild zu sehen sein müssen, in diesen Bildern aber ordentlich Abwechslung herrschen soll, bewirkt eine Salamitaktik des Herausfindens: Um sich im Spiel mit dem Verdacht wichtig zu machen, erfindet zum Beispiel der korrupte Arzt (Ulrich Brandhoff) ein Alibi – ist aber von vornherein auf den Videoaufnahmen vom medial bestens ausgeleuchteten Tatort zu sehen. Was dann später entdeckt werden kann. Für die Zuschauer fühlen sich solche Spannungsschindertricks eher ungut an.

Derweil ist für eine kernige Figur wie Schnabels selbstbewusst-schlichten Schulfreund Jürgen (der große Uwe Preuss, Chief Röder aus dem Rostocker Polizeiruf) kaum Platz in der Erzählung. Dabei interessiert einen der in wenigen Strichen prägnant gezeichnete Nach-Wende-Gewinnler ("Mei' Großer geht jetzt nach Schtanford") zehnmal mehr als der Langweiler von Vater, der um seinen toten Sohn trauern soll.