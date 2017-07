Dünkirchen 1940: Der Mann möchte einfach nur sein Geschäft erledigen. Aber wo immer er sich niederlässt – am Rand einer menschenleeren Straße, in einem Hinterhof, am Strand – wird auf ihn geschossen. Links und rechts fallen Kameraden, der Mann hetzt weiter, immer Richtung Meer. Aber dort ist dann Schluss, dort geht es nicht weiter. Der Mann, eher ein Junge noch, ist britischer Soldat. Und er sitzt in der Falle, umzingelt von der deutschen Wehrmacht. Mit etwa 370.000 anderen britischen und französischen Soldaten.

Tommy heißt diese Figur im Drehbuch von Dunkirk, aber das erfährt der Zuschauer nicht. Tommy wird im Verlauf des Films nur eine Handvoll Wörter sprechen, er hat anderes zu tun als zu reden: Er ist mit Überleben beschäftigt. Überhaupt wird in diesem Kriegsfilm sehr wenig gesprochen. Es gibt keine Szenen mit Admirälen oder Politikern, die in Lagebesprechungen den Zuschauer darüber informieren, was sie vorhaben. Auch keine Texttafeln, die einordnen. Dunkirk bleibt ganz im Hier und Jetzt des Geschehens.

Schauplätze sind der Hafenanleger, von dem aus die hoffnungslos überfüllten letzten Schiffe Richtung Heimat ablegen; die aufgewühlte, bleigraue Nordsee, über die unendlich langsam von England aus Fischerboote, Freizeityachten und andere kleine Schiffe zur Hilfe eilen; und der Himmel, an dem sich britische Jagdflieger mit deutschen Stukas und Bombern eine erbitterte Luftschlacht liefern.

Dunkirk ist der Film, den der Regisseur Christopher Nolan schon seit 25 Jahren machen wollte. Er hat gewartet, bis seine Zeit kam. Bis er sich des Vertrauens der Warner-Studios in ihn sicher war und sie ihm Geld gaben um, wie er sagt, einen britischen Film zu machen mit einem amerikanischen Budget. Und er den Film so kompromisslos anlegen konnte, wie er sich das vorstellte. Insofern ist Dunkirk ein sehr ungewöhnlicher Film: ein Sommerblockbuster ohne Superhelden und mit düsterem Thema, ein europäischer Autorenfilm mit globalem Kinostart.

Man muss schon Christopher Nolan sein, um diese Chance zu bekommen. Es ist beileibe keine geringe Leistung, diesen Film in einer Zeit zu machen, in der sich die großen Hollywoodstudios vehement gegen jedes Experiment wehren und blind ihrer Action-Fantasy-Sequelitis vertrauen. Nolan allerdings spielt in seiner eigenen Liga. Er ist der gefragteste Regiestar der Gegenwart. Ihm gelingt es, das Studiosystem für sich nutzbar zu machen. Von ihm erwartet man die Großfilme, die die Fanboys genauso befriedigen wie das Feuilleton. Das ist eine einzigartige Position, die ihn einzigartige Filme machen lässt. Darin liegt aber auch eine gewisse Tragik.

Denn man kann seine Filmografie, wenn man sich von dem Genie-Geraune befreit, das Nolan umgibt, auch anders lesen: Der Aufstieg in den Olymp der Unsterblichen, der wirklich großen Regisseure, die er verehrt – Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock – ist ihm bisher nicht gelungen. Seine Filme sind Spektakel mit ausgesprochenem Stilbewusstsein und dem Anspruch, mehr sein zu wollen als oberflächliche Unterhaltung. Gerade an seinem Kunstanspruch aber ist Nolan auch schon gescheitert.

Kino - "Dunkirk" (Trailer) © Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.

Die letzten zwei Teile seiner Batman-Trilogie, die ihm den letzten Schub zum Regiesuperstar gaben: hoffnungslos überladen. Inception: Bedeutungshuberei, die sich am Ende selbst verschlang. Interstellar: eine Hommage an Kubricks Meisterwerk 2001, der es vor lauter Erklärsucht nie gelang, dem Vorbild auch nur ansatzweise in dessen von Erzähllogik befreite Sphären zu folgen.

Folgt man den bisher erschienenen Jubelrezensionen zu Dunkirk, ist es Christopher Nolan diesmal gelungen, zu den Kinogöttern aufzusteigen. Den "besten Kriegsfilm aller Zeiten" nennt der Rolling Stone den Film Dunkirk, und laut Guardian hat Nolan nun endlich zu seinem großen Vorbild Kubrick aufgeschlossen. Kann man so sehen. Muss man aber nicht.