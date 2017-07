In Blockbuster-Rezensionen schwingt oft Kritik an der mangelnden Risikobereitschaft der großen Hollywoodstudios mit. Begründet wird dies mit den Sequels diverser Filmreihen. Stimmt ja auch: Den fünften Transformers- oder den achten Fast & Furious-Film braucht eigentlich niemand. Fast immer spielen die Superheldenfilme dabei eine zentrale Rolle, wird hier doch die Fortsetzungsmanie auf die Spitze getrieben: Seit dem Man of Steel-Neustart 2013 gab es vier Filme aus dem Heldenfundus des DC-Universums, zehn X-Men-Teile seit 2000, und sage und schreibe 16 Filme haben seit 2008 das mit dem Iron Man-Urknall entstandene Marvel Cinematic Universe (MCU) ausgedehnt. Jedes Jahr kommen drei neue hinzu. Ist das der kreative Stillstand einer Branche, die dreistellige Millionenbeträge für einfallslose Sequels verpulvert?

Abgesehen davon, dass sich die Investitionen amortisiert haben (im MCU stehen Kosten von 3 Milliarden Dollar gegen 12 Milliarden Einnahmen), ist es abwegig, gerade dem genuin seriellen Superhelden-Genre vorzuwerfen, dass die Geschichten kein Ende finden. Wer mit den Comics aufgewachsen ist, kennt die süße Frustration des Cliffhangers, der einen auf der letzten Seite jedes Hefts dem nächsten entgegenfiebern lässt. Dieses Prinzip hat das MCU erfolgreich ins Kino transportiert, wobei die Filme nicht nur Fortsetzungen sind, sondern diverse Handlungsstränge geschickt miteinander verknüpfen.

Dieser stetig expandierende Unterhaltungskosmos fordert dem Publikum einiges ab. Denn im Gegensatz zur TV-Serie, die man bequem im Streamingdienst-Abo bingewatchen kann, muss man in Kinokarten oder DVDs investieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dass dies im Marvel-Universum funktioniert und selbst die Kinoabenteuer vergleichsweise unbekannter Comichelden wie Doctor Strange oder Ant-Man zu Boxoffice-Hits werden, hat vor allem einen Grund: Die Filme sind sehr gut gemacht.

Kino - "Spider-Man: Homecoming" (Trailer) © Foto: Sony Pictures

Schon wieder ein neuer Darsteller?

Womit wir bei Spider-Man: Homecoming wären. Zunächst irritierte die Ankündigung eines erneuten Reboots des beliebtesten Marvel-Helden. Hatte man sich nicht gerade erst an Andrew Garfield gewöhnt, der Tobey Maguire nach drei sehr erfolgreichen Spider-Man-Filmen 2012 als Amazing Spider-Man ablöste? Allerdings wurde bereits der zweite (und nicht wie bei Sam Raimis Original-Trilogie der dritte) Teil in den Sand gesetzt.

Der Untertitel, der auf eine Festtradition an der Highschool des Titelhelden anspielt, hat einen Subtext. Obwohl Sony mit seinen Spinnenmännern eine glücklichere Hand hatte als die Konkurrenz von Fox mit den Fantastic Four, wurde vereinbart, die weiter von Sony vertriebenen Filme von Marvel produzieren zu lassen und die Comic-Ikone somit buchstäblich an ihren von Fans eingeforderten Platz im MCU heimkehren zu lassen.