Die sicherste Mostra aller Zeiten versprechen die Chefs des 74. Filmfests Venedig. Mit 30 Prozent mehr Sicherheitskräften, Betonstraßensperren, Überwachungskameras und speziellen Antiterrorspähern. Sie laufen in Zivil herum und sind mit Smartphone-Kameras ausgestattet, die noch im Kinosaal Verdächtige per Datenabgleich und Gesichtserkennung identifizieren können. Kino total in Zeiten des Terrors: Ist mein Gesicht auch schon erfasst?, fragt man sich bang.

Zwar diagnostiziert das örtliche Lokalblatt Il Gazettino ein erheblich höheres Klima der Angst als 2016, aber noch wenige Stunden vor der Festivaleröffnung auf dem Lido erscheint einem jeder Gedanke an einen Anschlag absurd, so verschlafen, wie Venedigs Strandinsel in der Sonne brütet. Das lauteste Geräusch: die Akkuschrauber der Handwerker, die die Provisorien der "Citadella del Cinema" zurechtzimmern. Etwa am Festival-Giardino mit Brunnen und roter Kinobaracke, der die jahrelang klaffende mafia- und asbestverseuchte Baugrube endgültig unter den Rollrasen kehrt. Oder an der schneeweißen Fassade des historischen Palazzo del Cinema mit Dutzenden Kugellampen anstelle der roten XXL-Pailletten der Vorjahre. Eine Lightshow am Roten Teppich, schön, wenn die Mostra d’arte cinematografica die altmodische Rede von den Lichtspielen beim Wort nimmt.

Liebling, ich habe die Welt geschrumpft. Alexander Paynes Eröffnungsfilm Downsizing passt vorzüglich zum Start eines Festivals. Was ist es anderes als kontrahierte Realität einschließlich aller Fantasien und Alpträume, die die Wirklichkeit übersteigen? Er passt auch zu einer anderen Angst, der Sorge um Klimawandel, Überbevölkerung und ihre katastrophalen globalen Folgen. Ein mitten in der Gegenwart angesiedeltes Science-Fiction-Szenario, eine aberwitzige Probe aufs Exempel: Könnte man die Menschen nicht verkleinern, sagen wir, auf zwölf Zentimeter? Es hätte immens positive Folgen für die Ressourcen des Planeten. Wasser- und Energieverbrauch, Müllproduktion, Umweltverschmutzung, alles erheblich verringert – Erde gerettet.

Im Reich der Minis gibt's alles zum Spottpreis

Nachdem ein norwegischer Forscher das entsprechende Mittel erfunden hat, kommt Downsizing schnell in Mode, bedeutet es doch, mit wenig Geld im Luxus schwelgen zu können und die Strapazen des Großseins hinter sich zu lassen. Von der Riesenvilla bis zur kubanischen Zigarre gibt’s im Reich der Minis alles zum Spottpreis. Auch Paul Safranek aus Colorado, ein Otto-Normal-Typ, wie ihn zur Zeit niemand besser verkörpern kann als Matt Damon, will seiner Frau (Kristen Wiig) endlich mehr bieten als Hypotheken, das Ehepaar entscheidet sich fürs Schrumpfen. Köstlich, mit welcher Akribie Alexander Payne (About Schmidt, The Descendants) die Prozedur in der fabrikähnlichen Klinik schildert, inklusive Komplettkörperrasur, Zahnprothesen-Entfernung plus XXS-Wiedereinsatz und Umheben der Winzlinge mit einer Art Pfannenwender.

Aber dann findet sich der gute Paul alleine auf der Seite der Mini-Menschen wieder und muss feststellen: Leisureland, die gated community unter der Glashaube (jeder Moskitostich wäre tödlich!), ist eine Gesellschaft von Egoisten. Alle sind scharf auf den billigen Reichtum, die Erderwärmung ist ihnen herzlich egal.

Bei allem Vergnügen an der ohne Special-Effect-Schnickschnack präsentierten Satire – dafür mit Christoph Waltz und Udo Kier als herrlich chargierenden Glücksrittern – verabreichen der Independent-Regisseur und sein Ko-Autor Jim Taylor dem Publikum eine bittere Pille. Leisureland entspricht exakt jenem Amerika, das Donald Trump seinen Wählern versprach: der kleine Mann ganz groß, der Luxus erschwinglich für alle. Aber noch die Pioniere des Schrumpf-Experiments, eine Aussteiger-Kommune im norwegischen Fjord, denken am Ende nur an sich. Als Paul an eine tapfere, vietnamesische Dissidentin gerät (geschrumpfte Flüchtlinge können leichter Grenzen überqueren!), steht er vor einem moralischen Dilemma...