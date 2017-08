Der Schauspieler und Comedian Jerry Lewis ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Sprecherin mit. Er sei eines natürlichen Todes in seinem Haus in Las Vegas gestorben.

Lewis wurde am 16. März 1926 in Newark bei New Jersey als Joseph Levitch geboren. Seine Eltern, Danny und Rae Levitch, waren beide künstlerisch tätig. Seine Mutter war Pianistin, sein Vater Tänzer und Sänger. Die Eltern nahmen den Nachnamen Lewis bei örtlichen Auftritten an.

Seinen Durchbruch hatte Lewis durch seine gemeinsamen Auftritte mit Dean Martin. Das Duo war auf Bühnen, im Fernsehen und in Kino über Jahre gemeinsam zu sehen. 1956 trennten sich ihre Wege, Lewis blieb aber weiterhin als Schauspieler und als Regisseur erfolgreich. 1963 erlangte er mit der Komödie Der verrückte Professor weltweite Berühmtheit. In der Parodie auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielte Lewis nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie und schrieb das Drehbuch. 1995 zog er sich aus der Filmwelt zurück. 2016 trat er aber in dem Drama Max Rose erneut auf.