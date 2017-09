Bei der Verleihung der Emmy-Awards in Los Angeles hat vor allem ein Auftritt überrascht: Sean Spicer, der als Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump viel Spott auf sich gezogen hatte, bewies Selbstironie. "Dies wird die größte Zuschauerzahl sein, die jemals die Emmys verfolgt hat. Punkt!", sagte Spicer, nachdem er mit einem fahrbaren Podium auf die Bühne gerollt war. Damit spielte er auf seine erste Pressekonferenz an, auf der er Trumps These zu seiner Amtseinführung verteidigen musste. "Dies war das größte Publikum, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt!" behauptete Spicer. Medienvertretern zogen diese These in Zweifel.

Der 45-Jährige war im Juli nach einer Auseinandersetzung mit dem inzwischen ebenfalls entlassenen Kommunikationschef Anthony Scaramucci als Pressesprecher des Weißen Hauses zurückgetreten. In seiner Amtszeit hatte er sich immer wieder heftige Wortgefechte mit Journalisten geliefert. Die Schauspielerin Melissa McCarthy, die bei den Emmys im Publikum saß, fand als Spicer-Parodistin in der Comedy-Sendung Saturday Night Live (SNL) eine Paraderolle – auch immer mit fahrbarem Podium.

Viele Zuschauer des wichtigsten Fernsehpreises der Welt reagierten verhalten bis schockiert auf Spicers Auftritt. Die politische Journalistin Victoria Brownworth schrieb auf Twitter: "Sean Spicer hat gerade zugegeben, dass er Amerika neun Monate lang belogen hat. Ist das okay? Ich finde nicht." Schauspieler Alec Baldwin gab sich versöhnlich und sagte über Spicer: "Er wurde genötigt, bestimmte Sachen zu machen, die wir vielleicht nicht respektiert hätten, um seinen Job zu erledigen."

Politsatire und Dramaserien siegen

Spicer-Parodistin Melissa McCarthy gewann zusammen mit ihren Kollegen der Comedy-Sendung Saturday Night Live einen Emmy für die beste Sketch-Serie. Für ihre SNL-Gastauftritte als Donald Trump und Hillary Clinton wurden die Schauspieler Kate McKinnon und Alec Baldwin ausgezeichnet.



"Teil dieser Staffel von Saturday Night Live zu sein, war das Bedeutendste, das ich je tun werde. Wahrscheinlich sollte ich jetzt einfach aufhören. Ich danke Hillary Clinton für ihre Anmut", sagte McKinnon in ihrer Dankensrede schluchzend. "Ich schätze, ich sollte sagen: Mr. President, hier ist endlich ihr Emmy", sagte ihr Kollege Baldwin, der Trump parodiert. Der US-Präsident war in der Vergangenheit mehrfach für seine TV-Show Celebrity Apprentice nominiert, hatte aber nie gewonnen und sich darüber häufig beschwert.



Eine weitere Politsatire gewann den Emmy für die besten Skripte: die Late-Nate-Show Last Week Tonight with John Oliver.

Als beste Serien wurden Veep – Die Vizepräsidentin (Comedy) und The Handmaids's Tale (Drama) ausgezeichnet. Veep handelt vom Alltag einer US-Vizepräsidentin und läuft seit 2012 beim US-Abokanal HBO, in Deutschland bei Sky Atlantic. Die Dystopie The Handmaid's Tale, basierend auf dem Buch Der Report der Magd der kanadischen Schriftstellerin Margret Atwood, ist seit diesem Jahr beim Streamingdienst Hulu zu sehen. In Deutschland soll die Serie demnächst beim Telekom-Portal Entertain TV Serien anlaufen. Beide Serien gewannen zusätzlich Emmys in weiteren Kategorien: The Handmaids's Tale etwa für die beste Regie (Reed Morano), die beste Drama-Nebendarstellerin (Ann Dowd) und den besten Autor (Bruce Miller).

Alexander Skarsgård und Laura Dern erhielten Emmies als beste Nebendarsteller in einer Drama-Serie für ihre Rollen in Big Little Lies; Jean-Marc Vallée wurde als Regisseur der Serie ausgezeichnet.

Game of Thrones stand nicht zur Wahl

Als bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie wurde der Schauspieler John Lithgow für seine Rolle in der Serie The Crown ausgezeichnet, die vom Leben der jungen britischen Königin Elizabeth II. handelt und beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Der langjährige Dauersieger Game of Thrones stand nicht zur Wahl, weil es im Nominierungszeitraum bis Ende Mai keine neue Staffel gab.

Die Emmys, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten, wurden in diesem Jahr zum 69. Mal verliehen. Durch den Abend führte Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Über die Sieger hatten zuvor die rund 22.000 Mitglieder der Academy for Television Arts & Sciences abgestimmt.