Es gibt Serien, die schaut man so vor sich hin, und eigentlich ist alles ok, aber irgendetwas ist da, das einen stört – man weiß nur nicht so recht, was es ist. So ist es mit The State: Es fühlt sich alles richtig und authentisch an. Nur eben ein bisschen zu richtig. Zu authentisch. Und dadurch eben auch: bemüht.

Was passiert in The State? Vier junge Briten, zwei Männer und zwei Frauen, verlassen das Land, in dem sie leben, und reisen im Jahr 2015 in den Möchtegern-Staat auf syrischem Boden ein, den der IS ausgerufen hat. Wir treffen die Ärztin Shakira, die ihren neun Jahre alten Sohn mitgenommen hat; sie will Verletzen helfen und wird bald merken, dass der IS die Rolle der Frau anders interpretiert, als sie es sich erhofft hat. Da ist die junge Ushna, bildhübsch und naiv, was uns ihr pinker Koffer signalisieren soll. Eine "Löwin unter Löwen" will sie sein. Wir ahnen es: Ausgerechnet sie, die am Anfang noch ihr heimisches Badezimmer vermisst, wird ihren Platz finden.

Dann die Männer: Ziyaad, ein sanfter Muskelprotz. Und Jalal, der Grübler, der seinem Bruder nacheifern möchte, welcher vor ihm zum IS gegangen ist und als "Märtyrer" ums Leben kam. Oder doch nicht?

The State umfasst vier Folgen, von denen fast jede ein Kapitel im Leben der neuen Rekruten des IS abbildet: Ankunft; Eingewöhnung; Desillusionierung; Drama/Tod/Flucht/Tragödie. Es ist wohl keine Überraschung, dass nicht alle vier Stränge gut ausgehen.

Was sofort ins Auge sticht: Der preisgekrönte britische Regisseur Peter Kosminsky, von dem auch das Drehbuch zu der Mini-Serie stammt, hat recherchiert. Und zwar gründlich. Wer ein bisschen von der Materie versteht, erkennt zum Beispiel, dass die IS-Poster, die im Fernseh-Rakka am Straßenstand stehen, eins zu eins denen aus den echten Propaganda-Videos des IS nachempfunden sind. Zu den Höhepunkten gehören überraschenderweise jene Szenen, in denen die Männer durch ihren militärischen Ausbilder und die Frauen durch ihre Aufpasserin (oder sollte man sagen: Gefängiswärterin?) ideologisch indoktriniert werden. Die Dialoge sind ausgesprochen gut, und die IS-Sicht der Welt wird plötzlich ein Stück weit greifbar und glaubwürdig. Allerdings ist das, was die Autoren vorlegen, deutlich besser als das, was die Schauspieler daraus machen. Der Transport von Gefühlen, vom Zwischenmenschlichen, das funktioniert nicht immer so gut.

Yassin Musharbash ist Redakteur im Investigativressort der ZEIT.

Es bleibt zum Beispiel bei allen vier Protagonisten unklar, warum sie überhaupt beim IS angeheuert haben. Es wird auch gar nicht untersucht. Sie sind jetzt im "Kalifat" und erleben halt, was man im "Kalifat" so erlebt. Hier hat man oft das Gefühl, Nachrichten in Form einer gescripteten TV-Serie zu sehen: die Männer lernen schießen und kämpfen und manchmal sterben sie; die Frauen müssen heiraten, was manchmal gut läuft und oft nicht. Urteile werden vollstreckt, Bomben explodieren, Kinder spielen mit abgeschnittenen Köpfen Fußball (ja, ein bisschen hardcore ist es zwischendurch auch).