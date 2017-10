"Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen – das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe." Mit diesen Worten eröffnete Eduard "Ganoven-Ede" Zimmermann vor exakt 50 Jahren die erste von mittlerweile 523 Ausgaben des Formats Aktenzeichen XY ... ungelöst. Es folgte eine etwas zusammenhanglose, aber im gewohnt dringlichen Ton vorgetragene Rede über steigende Kriminalität und schwindendes Sicherheitsgefühl. Man kommt sich fast vor wie 2017. Im Anschluss erläuterte Zimmermann noch einige technische Details. Beispielsweise jenes, dass das Abfotografieren von Fahndungsfotos vom Bildschirm erst mit einer Verschlusszeit von 1/30 oder länger möglich sei. Gut zu wissen.

Ob Eduard Zimmermann an jenem 20. Oktober 1967 wusste oder zumindest ahnte, dass er in diesem Moment eine neue Ära des deutschen Fernsehens eröffnete? Ganze Generationen von Menschen sind mit Aktenzeichen XY ... ungelöst aufgewachsen. Die Sendung war umstritten, von Anfang an. Just am Beginn einer Epoche, die sich als Aufbruchszeit eines Landes hin zu mehr Freiheit und Offenheit begriff, kam einer daher, der, zumindest im Verständnis der Linken, offen zu Bespitzelung und Denunziation aufrief. Als sich der politische Kampf in den 70er-Jahren zuspitzte und Zimmermann in der Sendung die Fahndungsfotos der RAF-Terroristen zeigte, war er endgültig zum Feindbild geworden.



Zimmermann zeigte sich von alledem stets unberührt. Er war eine schillernde Figur, der wegen Spionage eine vierjährige Haftstrafe in Bautzen abgesessen hatte und danach zum Journalismus gewechselt war. Erstaunlich, wie wenig der Mann sich in den 300 Folgen, die er moderierte, bevor er den Stab 1997 weiterreichte, verändert hat: Die Haartolle, der durchdringende, scharfe Blick in die Kamera, die syntaktisch leicht verschraubten, von einem charakteristisch-kehligen Atemgeräusch begleiteten Anmoderationen.

Die Fälle waren stets Abbild ihrer jeweiligen Epoche

Aktenzeichen XY ... ungelöst – das war in Kindheitszeiten, in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren, der von der Realität grundierte Grusel des Freitagabends. Zimmermann zeigte die dunkle Seite der sonst so hellen, friedlichen Bonner Republik. Es gab den Vierwochentakt: Derrick, Der Alte, Ein Fall für Zwei, Aktenzeichen. Wenn Aktenzeichen gelaufen war, überprüfte man danach besonders sorgfältig, ob auch alle Rollläden heruntergelassen waren. Es dürfte kaum jemanden geben, der nicht mit zumindest einem der effektvoll inszenierten und mit wirkungsvoller Spannungsmusik unterlegten Filmfälle eine kindlich geprägte Grundangst verbinden würde.

Die Filmfälle, drei an der Zahl in der klassischen 60-Minuten-Sendung, waren in Sachen Mode und Welthaltung ein Abbild ihrer jeweiligen Epoche. Auch sie bedienten sich einer gedrechselten, hölzern wirkenden Sprache. Der Hauptsprecher bis 1989, Wolfgang Grönebaum, später bekannt als Egon Kling in der Lindenstraße, musste nicht selten auch noch in einer Nebenrolle auftreten und dabei die unterschiedlichsten Dialekte sprechen, wie überhaupt die Bemühungen um regionale Authentizität nicht selten zu höchst unfreiwilligen Dialektparodien führten.

Die Abweichung von der bürgerlichen Norm – höchst verdächtig

Vieles ließ und lässt sich bis heute gegen Aktenzeichen XY ... ungelöst ins Feld führen: Panikmache und die latente Neigung, ungeklärte Straftaten in Filmfällen gewohnheitsmäßig von fremdländisch aussehenden Personen ausführen zu lassen. Die Suggestion, dass Menschen mit "homophilen Neigungen", so die offizielle Sprachregelung, aufgrund ihres liederlichen Lebenswandels eine besonders risikoreiche Existenz führen. Oder auch der Eindruck, dass jede Frau, die als Anhalterin in ein fremdes Auto steigt, im Grunde genommen bereits dem Tod sehr nahe ist. Aktenzeichen XY ... ungelöst transportierte ein grundkonservatives Familien- und Weltbild, in dem Abweichungen von der bürgerlichen Norm automatisch als höchst verdächtig zu gelten hatten.

Andererseits darf man nicht vergessen, dass das seit 2002 von Rudi Cerne moderierte Format eine beträchtliche Aufklärungsquote vorweisen kann: 1.853 der 4.586 vorgestellten Fälle wurden aufgeklärt; bei den Tötungsdelikten waren es 623 von 1.502. Eduard Zimmermann selbst, der 2009 gestorben ist, soll unter der Nichtaufklärung manch spektakulärer Fälle emotional gelitten haben. Er war Ziel etlicher persönlicher Attacken und zahlreicher Parodien. All das hat das Format überlebt.