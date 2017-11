ZEIT ONLINE: Das Thema Heimat ist gerade wieder en vogue. Bund und Länder diskutieren über Heimatministerien und sogar die Grünen haben ihren Heimatbegriff formuliert. Freuen Sie sich als "Heimat"-Spezialist darüber?

Edgar Reitz: Im Gegenteil. Als ich anfing, mich in meinen Filmen mit Heimat zu beschäftigen, war das Wort ja noch tabuisiert. Nicht zu Unrecht. Ich wollte nachspüren, was an wirklicher Lebenserfahrung darin steckt. Heute wird der Heimatbegriff wieder ideologisiert. Es kehrt alles zurück in den braunen Sumpf, aus dem wir es mit Mühe befreit haben. Mir wird fast schlecht dabei.

ZEIT ONLINE: Was bedeutet Heimat für Sie persönlich?

Reitz: Ich habe den Begriff nie als Abstraktion gesehen. Für mich verbargen und verbergen sich dahinter zahllose Lebensgeschichten, ein Schlachtfeld der Gefühle. Das macht mir Heimat als Stoff interessant. Und der geht mir nicht aus, ich könnte noch Jahrzehnte weitererzählen.

ZEIT ONLINE: Aber noch einmal ganz konkret, bitte. Wo sind Sie zu Hause?

Reitz: Ich lebe seit den Fünfzigerjahren in München. Aber das ist nicht so wichtig. Meine wirklichen Wurzeln liegen ganz woanders: in der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, in dem, was man den Neuen Deutschen Film nennt. Wissen Sie, meine Filme handeln ja eigentlich nicht von Heimat im engeren Sinne. Es geht um Bindungen, nicht nur an Landschaften und Kultur, sondern auch untereinander, um Treue und Untreue, das sind meine großen Themen.

Edgar Reitz Edgar Reitz Edgar Reitz, geboren am 1. November 1932, zählt zu den bekanntesten deutschen Filmregisseuren. Vor allem mit seiner vielteiligen Heimat-Saga schrieb er Filmgeschichte. Der erste, 15-stündige Teil Heimat - Eine deutsche Chronik wurde 1984 von der ARD ausgestrahlt und mit zehn Millionen Zuschauern ein durchschlagender Erfolg, der Reitz auch international alle Türen öffnete. Es folgte Die zweite Heimat - Chronik einer Jugend (1992), die überwiegend in München spielt. Heimat 3 - Chronik einer Zeitenwende erschien 2004. Zuletzt stellte Reitz 2013 mit Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht den vorläufig letzten Teil seines Filmepos vor. Aktuell arbeitet der Regisseur an einer Erzählung, die chronologisch zwischen der Anderen Heimat und Heimat 1 liegt und die Zeit der Industriellen Revolution im kaiserlichen Deutschland umfasst.

ZEIT ONLINE: Wie war das, als Sie zu den Dreharbeiten Ihrer vier Heimat-Epen in den Hunsrück zurückkehrten, wo Sie geboren wurden. Kamen da nicht doch Heimatgefühle auf?

Reitz: Ich spüre eigentlich keine Verwurzelung mehr im Hunsrück. Mit 16, 17 Jahren hatte ich nur einen Gedanken: weg. Die Enge der Provinz zu verlassen, das war für mich der stärkste Antrieb. Aus einer Provinz, wo ich mich in jeder Weise eingeschränkt, kontrolliert, beobachtet, unterdrückt fühlte. Nur weg, weg in die Freiheit! Jahre später, bei meiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Hunsrück, stellte sich dann heraus, dass vieles, was man in sich trägt, doch weiterlebt. Etwa, wenn man den Dialekt hört oder wenn man aus dem Fenster den Waldrand sieht. Das sind untilgbare Kindheitsbilder. Da fühlt man doch so eine Art Liebe, ohne dass es zu einer richtigen Versöhnung kommt. Aber es gibt Gefühle, auf die lässt man nichts kommen.

ZEIT ONLINE: Wie wichtig sind Landschaften, wenn man von Heimat spricht?

Reitz: Landschaften sind natürlich etwas sehr Prägendes, auch in der Erinnerung sind sie überaus präsent. Deswegen habe ich mich bei meinen Filmen immer bemüht, an Originalschauplätzen zu drehen.

ZEIT ONLINE: Wenn man heute durch den Hunsrück fährt, sieht man fast nur noch Windräder.

Reitz: Ja, die Landschaft hat sich grundlegend verändert. Wir sind mit dem Team wochenlang umhergezogen, um irgendwo noch ein kleines Motiv zu finden, wo nicht alles voller Windräder ist. Für einen historischen Film ist solch eine technisierte Umgebung natürlich nicht mehr zu gebrauchen.