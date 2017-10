Auch sie saß als 20-Jährige Harvey Weinstein in einem dieser Hotelzimmer gegenüber. Auch ihr habe er, so schreibt die kanadische Schauspielerin und Regisseurin Sarah Polley in der New York Times, unmissverständlich klargemacht, dass er sie fördern würde, falls sie "eine enge Beziehung" mit ihm einginge. Sie sei nicht auf das Angebot eingegangen, schreibt Polley, da sie damals wenig Ehrgeiz hatte, eine Karriere als Schauspielerin zu verfolgen. "The Men You Meet Making Movies" ("Die Männer, die du beim Filmemachen triffst") heißt ihr Text, und er thematisiert, wie selbstverständlich sexuelle Belästigung für Frauen in der Branche war und ist. Weinstein sei nur eine "Eiterblase in einer schwerkranken Industrie", schreibt Polley. Als Beleg nimmt sie ein Projekt, das sie vor einigen Jahren mit einer Gruppe namhafter Hollywood-Schauspielerinnen drehen wollte. Es sollte eine Kurzfilmkomödie werden, in der jede das Schlimmste, was ihr im Filmbusiness widerfahren sei, erzählt. Aneinandergereiht hätten die Horrorstorys doch schreiend komisch wirken müssen! Dem war aber nicht so. Im Gegenteil, laut ausgesprochen wurde allen Frauen plötzlich klar, dass es sich um schlimme Übergriffe gehandelt hatte, die kein komödiantischer Rahmen umdeuten konnte.



Der Fall Weinstein gäbe selbst schon eine typische Filmstory ab. Gerade noch der von Hollywoodstars beiderlei Geschlechts meistbedankte Produzent bei der Oscar-Verleihung, Kämpfer für das gute, liberale Hollywood, Verfechter des Independent- und ausländischen Arthouse-Films. Und dann, innerhalb einer Woche, ist nicht nur sein Ruf ruiniert, sein gesamtes Lebenswerk liegt in Trümmern. Die Oscar-Academy, deren Marketing-Kampagnen er geprägt hatte wie kein anderer, hat ihn rausgeschmissen; Firmen wie Amazon haben ihm die Zusammenarbeit aufgekündigt; seine eigene Firma hat sich von ihm getrennt und soll vielleicht sogar verkauft werden. Der französische Präsident möchte ihm den Orden der Ehrenlegion entziehen. Wenn man dereinst mal Aliens den Begriff des public shaming erklären muss, könnte Weinstein als Paradebeispiel dienen.



Erst kamen die Witze, dann die Wahrheit

Um kein falsches Bild aufkommen zu lassen: Weinstein hat sich alles daran selbst zuzuschreiben. Doch viele andere haben von seinem Verhalten gewusst und geschwiegen. "Like so many, I knew about him", schreibt auch Sarah Polley in ihrem Text. Doch sie habe nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollte. Von Weinsteins Audienzen im Bademantel und seinen Zudringlichkeiten bei als Arbeitstreffen deklarierten Verabredungen in Hotelzimmern wussten nicht nur die erschreckend vielen Betroffenen (der Guardian führt eine immer wieder auf den neuesten Stand gebrachte Übersicht), es hatten auch viele "Außenstehende" davon gehört. Courtney Love warnte in einem Video von 2005: "Wenn Harvey Weinstein dich zu einer Privatparty im Four Seasons einlädt, geh nicht hin." In Tina Feys Comedy-Serie 30 Rock bekannte eine Figur 2012 voll falschen Selbstbewusstseins: "Ich habe vor niemandem im Showbusiness Angst, schließlich habe ich schon drei Mal Sex mit Harvey Weinstein abgelehnt – bei insgesamt fünf Gelegenheiten." Seth McFarlane scherzte 2013 bei der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen für die beste Schauspielerin: "Diese fünf müssen nun nicht mehr so tun, als fänden sie Harvey Weinstein attraktiv."



Weinsteins Verhalten wurde "übersehen" und toleriert, weil er ein mächtiger Mann war, der das Filmbusiness, in dem alles auf Beziehungen, Image und Ruf ankommt, beherrschte und bespielte. Dass darüber in solcher Einigkeit geschwiegen wurde, lag aber auch daran, dass sein Auftreten "nur" den schlimmsten Auswuchs eines verbreiteten Musters darstellte. Was dieser Tage Stars wie Björk, Reese Witherspoon, America Ferrera und Jennifer Lawrence berichten, belegt, wie erschreckend das Ausmaß der Belästigung in der Branche ist. Björk schilderte auf Facebook im Zuge des Twitter-Aktion #MeToo ihre Erfahrungen mit einem äußerst übergriffigen "dänischen Regisseur"; gemeint ist Lars von Trier, der die Vorwürfe zurückgewiesen hat. Reese Witherspoon erzählte in einer Laudatio dieser Tage, wie die Weinstein-Geschichten sie an einen Regisseur erinnerte, der sie belästigt hatte, als sie 16 war – ebenfalls ohne Namen zu nennen. Und Lawrence schilderte, wie sie als Teenager beim Casting sich einmal nackt mit anderen auf die Bühne stellen musste – um dann von der weiblichen Produzentin erklärt zu bekommen, dass sie zu fett sei. Als sie sich beim leitenden Produzenten beschwert habe, speiste der sie mit den Worten ab, er fände sie gar nicht fett, sondern "perfectly fuckable".

Im Filmgeschäft zeigt sich Sexismus in überspitzter Form. Mehr als in anderen Industrien stellen das Aussehen und die Fähigkeit, Begehrlichkeit zu wecken, ein wichtiges Kapital dar. Auch wenn sich das weibliche Rollenverständnis in den letzten Jahren verändert hat, von den passiven Damen, die gerettet werden müssen, zu aktiven Heldinnen mit Karate-Fertigkeiten: Nach wie vor werden Frauen vor allem anhand ihres Sex-Appeals bewertet. Im Jargon der Filmleute ist die von Lawrence erwähnte fuckability der zentrale Maßstab dafür, welche Schauspielerin besetzt werden soll. Und es wundert deshalb wenig, dass im Denken der Macher folgende Logik gilt: Wer anders als der Produzent könnte diese "Qualität" abschätzen? Am besten noch, in dem er das "Produkt" selbst anfasst und, mit Verlaub, "testet"?