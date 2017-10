Die französische Schauspielerin Danielle Darrieux ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 100 Jahren in dem Ort Bois-le-Roi (Eure) nahe Paris. Das berichten französische Medien und berufen sich auf den Lebensgefährten von Darrieux, Jacques Jenvrin. Der gesundheitliche Zustand der Schauspielerin hatte sich zuletzt verschlechtert, zitiert die französische Zeitung Le Monde den Lebensgefährten.

Darrieux' Karriere begann 1936 mit dem Film "Mayerling", in dem sie als die bürgerliche Mary mit dem Kronprinzen von Österreich-Ungarn, Rudolf, eine Affäre eingeht. Die wird zum Skandal, bis Rudolf schließlich beide aus Verzweiflung erschießt. Insbesondere zwischen 1940 und 1960 galt sie als eine der großen Filmstars Frankreichs.



Mit Filmen wie "Der Reigen" und "Madame de..." wurde sie auch international bekannt. In Hollywood drehte sie beispielsweise die Komödie "The Rage of Paris". Insgesamt trat sie in mehr als hundert Filmen auf.