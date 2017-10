Nach der Erholung durch Ödnis, die der Bremer Karriere-Tatort letzte Woche verströmte, geht's in der neuen Frankfurter Folge (HR-Redaktion: Jörg Himstedt, Liane Jessen) gleich wieder in die Achterbahn der Experimentierfreude, auch wenn das vielleicht ein arg knalliges Bild ist für die Möglichkeiten des ARD-Sonntagabendkrimis. Nach diesem Fall scheint es jedenfalls durchaus denkbar, dass sich manche Zuschauerin wieder nach der Bräsigkeit zurücksehnt, über die am Beispiel Bremens gerade geschimpft wurde.



Fürchte Dich variiert die legendäre deutsche Fernsehreihe nämlich hinein ins Genre des Horrorfilms, wobei man das Deutsche und Fernsehreihenhafte schon daran spürt, dass der Titel nichts verschweigt. Redaktion so: Damit der Jugendschutz nicht auf dumme Gedanken kommt und die ganze Kiste noch weiter beanstandet, schreiben wir die Triggerwarnung gleich in den Folgennamen rein. Soll keiner sagen, wir hätten's nicht laut und deutlich gesagt.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE nun in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Der Fall spielt im Haus von Kommissar "Brixi" Brix (Wolfram Koch), das sich in seiner verblichenen Pracht anbietet, um von Untoten und anhängendem Spuk heimgesucht zu werden. Genauso wie Mitbewohnerin Fanny (Zazie de Paris) in ihrer strahlenden Queerness angesichts solcher Transgressionserfahrungen viel stärker zu ihrem Recht kommt als beim kurzen Teekochen für irgendwelche im Haus geparkten Hinterbliebenen. Fanny hat dieses Mal so viel Screentime wie in keiner Folge zuvor, während das Revier (Bruno Cathomas als der neue Chef, Isaak Dentler als Assistent Jonas) eher pflichtschuldig Mini-Auftritte zugestanden bekommt.



Horror ist ja nur vordergründig beziehungsweise in seinen epigonalen Varianten ein Genre, das den Zuschauer mit Grusel und Krassheit attackiert. Im Kern geht es immer darum, übertriebene Bilder für eine unerledigte Vergangenheit zu finden. In Fürchte Dich wird die eingeschleppt von einem alten Mann, Otto Schlien (der große Axel Werner), der in der Anfangsszene auf das Brixi-Haus zusteuert. Der Kamera (Benjamin Dernbecher) wird beim Empfang der Figur am Gartentor mulmig, wohl auch, um noch mal anzudeuten, dass der sogenannte Realismus heute leider draußen bleiben muss.



Schlien will das Haus in Brand setzen, wird aber von skelettösen Händen in den Vorgarten zurückgerungen. Dazu läuft das ganze Programm aus dem Starter-Kit für Horrorfilme: eskalierende Musik, im Wind schlagende Flügeltüren, Laub und Lichtflackern. Der alte Mann überlebt, bildet aber den entscheidenden Link in die Vergangenheit, aus deren Erhellung dieser Frankfurter Tatort seinen Arbeitsauftrag ableitet: Es wird tatsächlich ein Fall von 1956 ermittelt, wie Brixi dem Chef in einer hübsch trockenen Szene mitteilt.



Die ermittlungsstiftende Leiche, die eine der wenigen Konstanten des Tatort ist, wäre hier also tatsächlich das Mädchenskelett vom Dachboden. Das lag da seit der Zeit, als das Brixi-Anwesen ein Waisenhaus war – geleitet von der Schlien-Mutter, die nach einem Kinderstreich ertrank ("Die Kinder hatten ihr gesagt, Otto sei ins Wasser gegangen."); Otto habe sich daraufhin rächen wollen, den anderen Kindern ihre wertvollsten Dinge gestohlen und das Mädchen umgebracht.