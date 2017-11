Kevin Spacey wird aus einem bereits abgedrehten Kinofilm herausgeschnitten. Wegen der sich häufenden sexuellen Belästigungsvorwürfen werde der Schauspieler in Alles Geld der Welt nicht vorkommen, berichten US-Medien. Der Film soll in sechs Wochen in den Kinos starten, bis dahin will Regisseur Ridley Scott alle Szenen mit Spacey ersetzt haben. Die Produktionsfirma Sony Pictures sei von dem Schritt überrascht gewesen, stehe aber hinter der Entscheidung.

In dem Drama geht es um den Ölmilliardär John Paul Getty III, der sich 1973 fünf Monate in der Hand von Entführern befand. Weitere Hauptrollen spielen Michelle Williams und Mark Wahlberg. Spaceys Szenen in der Rolle des Großvaters Jean Paul Getty werden jetzt mit dem Schauspieler Christopher Plummer nachgedreht. Der Film soll am 22. Dezember in die Kinos kommen und wird im kommenden Jahr in Deutschland zu sehen sein.

Zuvor hatte der US-Streamingdienst Netflix den Schauspieler wegen der Vorwürfe bereits als Hauptdarsteller der Erfolgsserie House of Cards entlassen. Die Produktionsfirma von House of Cards, MRC, richtete eigenen Angaben zufolge eine Hotline ein, bei der sich Mitarbeiter anonym melden können. Netflix kündigte an, auch die Crew zu den Vorwürfen zu befragen.

Am Mittwoch berichtete die ehemalige TV-Moderatorin Heather Unruh von einem sexuellen Übergriff Spaceys gegen ihren Sohn. Eine Reihe von Schauspielern und Mitarbeitern hatte Spacey vergangene Woche sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Begonnen hatten die Missbrauchsvorwürfe, die mittlerweile in der US-Filmbranche immer zahlreicher werden, mit Anschuldigungen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein – ihm werfen mittlerweile mehr als 50 Frauen sexuelle Übergriffe vor.