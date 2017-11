Der Schal, der Hut, die gute Laune. Wer Dieter Kosslick sagt, hat dieses Bild im Kopf. Die schwäbische Frohnatur, der beste Gastgeber der Welt, Mr. Berlinale auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalast am Potsdamer Platz, für jeden hat er ein Pfund Aufmerksamkeit in der Manteltasche. Die Stars, die Regisseure, die Branchenprofis, die Sponsoren, die Autogrammjäger, die Kritiker, das Publikum, die Fans, die auf Freikarten hoffen – Kosslick ist für alle da.



Der nasskalte Februar, keine schöne Festivaljahreszeit, Kosslick kämpft um milde Temperaturen und sonnige Gemüter. Vielleicht probiert er deshalb gerne Pointen aus – die manchmal daneben gehen: Wer im Sekundentakt Zuwendung verteilt und das Fabulieren nicht lassen kann, nutzt den Witz seiner Knappheit wegen.

Seit dem 1. Mai 2001 leitet Dieter Kosslick die Internationalen Filmfestspiele Berlin. Sein mehrfach verlängerter Vertrag endet am 31. Mai 2019. Dann ist er 18 Jahre im Amt. Viel zu lang, sagen manche. Abgesehen davon, dass Zeit kein Argument ist – Kosslick lebt in einer Stadt, in der die Verabschiedung des Berliner Theaterveterans Frank Castorf nach 25 Jahren für heftigste Proteste sorgte – und dass Kosslicks Vorgänger Moritz de Hadeln 20 Jahre blieb: Es herrscht Aufbruchstimmung. Die Dynamik langer Amtszeiten bringt das mit sich. Aber es gibt auch strukturelle Probleme. Und vielleicht ja auch personelle.

Der Erneuerungs-Aufruf kommt gerade recht

Kosslicks Dienstherr ist der Bund. Wegen der sich hinziehenden Regierungsbildung wird Monika Grütters als geschäftsführende Kulturstaatsministerin derzeit keine Personalentscheidungen treffen. Noch ist also Zeit da und Luft, um über die Zukunft des Festivals zu diskutieren. Der Erneuerungs-Aufruf der 79 Filmemacherinnen und Filmemacher kommt da gerade recht. Einen Tag nach der von Grütters anberaumten Podiumsdiskussion im Haus der Kulturen der Welt tagt der Berlinale-Aufsichtsrat, am 5. Dezember. Das Gremium hat Kosslick gebeten, seine Ideen für eine mögliche Neustrukturierung vorzustellen. Das wird er tun, wie er am Telefon bestätigt. Seine Person kommt in dem Papier nicht vor, sagt er.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass es künftig eine Gewaltenteilung geben soll – und dass Kosslick wohl genau dies vorschlagen wird. Eine Chefin oder ein Chef für die Filmkunst, eine weitere Person fürs Gesellschaftliche und fürs Geschäftliche – bei den Konkurrenten in Cannes und in Venedig ist das längst üblich. Gerade der Riesentanker Berlinale braucht einen Geschäftsführer oder eine Präsidentin und eine künstlerische Leitung. Zwei neue Namen, zwei neue Gesichter aus der internationalen Festivalwelt: Ohne Findungskommission, wie von den Unterzeichnern des Aufrufs gefordert, sind die wohl kaum aufzutreiben.

Kosslick erledigt mengenweise Jobs in Personalunion

Sponsoren bei Laune halten, Stars ins wintergraue Berlin locken, das Riesenpublikum – 335.000 verkaufte Tickets plus 160.000 weitere Kinobesuche – durch das Riesenprogramm lotsen, Wettbewerbsentscheidungen mit der Auswahlkommission treffen, diesen Wettbewerb und die elf Nebenreihen mit deren eigenen Chefs koordinieren, inklusive Filmmarkt und Initiativen wie dem Nachwuchs-Workshop "Berlinale Talents" – das sind mengenweise Jobs in Personalunion. Es hat nicht zuletzt auch Kosslick zerrieben. Auch wenn ihm nach eigener Aussage der Humor selbst dann nicht verging, als er für die Rolling Stones 2008 städtische Bauarbeiten stoppen lassen musste, weil die Stargäste ruhig schlafen wollten.

Was die einen fürchten und die anderen hoffen: dass Kosslick, der 2019 – einen Tage vor seinem letzten Diensttag – 71 Jahre alt wird, trotzdem noch bleibt und den Weg zum Neustart nicht hundertprozentig freigibt. Am Telefon ist er irritiert über solche Spekulationen: "Für mich ist am 31. Mai Schluss. Ob ich danach noch als Filmhausmeister oder in welcher Funktion auch immer für die Berlinale tätig sein werde, das überlege ich, falls mich jemand fragt." Bisher habe ihn niemand gefragt. Ein klares "2019 ist Schluss" klingt anders. Aber es klingt auch nicht nach sturer Postenverteidigung. Im Frühjahr hatte er auf Meldungen über sein angeblich endgültiges Aus mit dem Satz reagiert: "Bisher hat niemand meinen Vertrag nicht verlängert."

"Da wäre ich gerne noch dabei"

Wer Kosslick kennt, weiß: Er klebt nicht an seinem Stuhl. Aber er brennt für die Berlinale, der Abschied fällt ihm zweifellos schwer. Das macht so manchen nervös. Gerade erst ist es ihm gelungen, den Mietvertrag für die zentralen Festivalkinos am Potsdamer Platz um vier Jahre zu verlängern – eigentlich lief der Vertrag 2018 aus, also lebensgefährlich bald. Und wie andere in Berlin denkt Kosslick laut über ein zentrales Filmhaus für die Filmstadt nach, womöglich auch als Festivalzentrale. "Da wäre ich gerne noch dabei", hatte er im Februar gesagt. Zum Aufruf der 79 meint er, dass er deren Wunsch nach einem transparenten Prozess der Neugestaltung verstehen könne. Ansonsten verweist er auf die Kulturstaatsministerin. Sie ist die Herrin des Verfahrens.

Wie fing es an, als Kosslick 2001 loslegte? Die Berlinale zog zum Potsdamer Platz, weil es ihr rund um den Zoo-Palast zu eng geworden war. Der Mann aus Pforzheim, zuvor Low-Budget-Festivalmacher, EU-Förderlobbyist und Chef der NRWFilmstiftung mit sozialdemokratischer Hamburger Vergangenheit – er war Redenschreiber von Hans-Ulrich Klose, Gleichstellungs-Pressesprecher und kurzzeitig auch Konkret-Redakteur – der Mann also, den damals schon alle duzten, krempelte die Ärmel hoch und das Festival um. Professionalisierung, Digitalisierung, Politisierung schrieb er ihm auf die Fahnen – und steigerte nicht zuletzt den Unterhaltungswert.